Öko-Batterie: Basis ist Abfallprodukt aus der Papierherstellung

Ladequellen für Elektromobilität

Nach Angaben von CMBlu sind die sogenannten Organic-Flow-Batterien flexibel einsetzbar, etwa bei der Zwischenspeicherung von erneuerbaren Energien oder bei der Glättung von Lastspitzen in Industriebetrieben. Die organischen Energiespeicher sollen vor allem als stationäre Ladequellen für die Elektromobilität eingesetzt werden.

Lignin, ein Abfallprodukt aus der Papierproduktion

Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien, die metallbasiert sind, nutzt die Redux-Flow-Technologie organische Ring-Moleküle aus Lignin für die Speicherung. Die elektrische Energie wird in chemischen Verbindungen gespeichert, wobei die Reaktionsspeicher in wässriger Form als Elektrolyt vorliegen. Lignin ist in jeder Pflanze vorhanden, vor allem im Holz. Bei der Papier- und Zellstoff-Produktion fallen jährlich mehrere Millionen Tonnen Lignin als Abfallprodukt an.