Öffnung von Tourismus und Gastronomie im Bayerwald

Ministerpräsident Markus Söder hat am Dienstag (05.05.) die schrittweise Öffnung von Gastronomie und Tourismus angekündigt. Biergärten und Strassencafés dürfen ab 18. Mai öffnen, Speiselokale ab dem 25. Mai und Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen sowie Campingplätze ab 30. Mai, also pünktlich zum Beginn der Pfingstferien. Erste Reaktionen auf die Öffnungsankündigung für Tourismus und Gastronomie gab es aus dem Urlaubsort Bodenmais.

Gäste-Reaktionen schon während Pressekonferenz

Marco Felgenhauer, der Tourismuschef von Bodenmais, bekam die erste Gäste-Reaktion schon während noch die Pressekonferenz der bayerischen Staatsregierung über die Bildschirme flackerte. Es werden Gäste kommen, denn viele hatten für Pfingsten schon vor Corona gebucht und eher wenige haben storniert. Denn zu Hause falle einigen schon längst die Decke auf den Kopf. Das höre man aus den Telefonanfragen heraus, sagt Tourist-Info-Mitarbeiterin Kathrin Buchinger.

Risikogruppen bleiben vorsichtig

Andere bleiben jedoch vorsichtig. Manche älteren Gäste zählen sich zur Risikogruppe und trauen sich deshalb noch nicht. Sorgen bereitet die Auflage, dass die vielen Wellness-Hotels im Bayerischen Wald zwar öffnen dürfen, aber vorerst ohne ihre Hallen- und Freibäder, ohne Whirlpools und Saunalandschaften, also die Attraktionen, deretwegen Gäste dort ihren Wellness-Urlaub buchen. Es kann aber auch sein, dass manches Wellneshotel vorerst nicht öffnet, weil sich der Aufwand mit Unkosten und Personal nicht lohnt.

Urlaubsorte momentan wie ausgestorben

Unklar ist auch, ob in Urlaubsorten, die momentan wie ausgestorben wirken, schon am 18. Mai , also zwei Wochen, bevor die Urlauber kommen, alle Biergärten und Strassencafés öffnen - zum Beispiel das sonst gut besuchte vom Hotel Adambräu.

Bürgermeister Joli Haller fragt sich, was mit den ganzen Freizeitanlagen vom Besucherbergwerk bis zur Sesselbahn wird. Da braucht es noch mehr Klärung , sagt er im BR-Interview. Unterm Strich meint er aber: Endlich sei Licht am Horizont, vielleicht sogar langfristig.