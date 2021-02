Öffnung nach dem Lockdown: Aufatmen in der grünen Branche

Seit Januar war nur Click & Collect möglich. Gerade in Trauerfällen fehlte dadurch der persönliche und oft tröstende Kontakt zu den Kunden. Eine bepflanzte Schale oder einen Kranz per Telefon zu bestellen, sei viel schwieriger. Anna-Lena Wiedow und viele andere Gärtnerinnen und Gärtner freuen sich, dass die Kunden bald wieder vor Ort, mit allen Sinnen aus der Blumenvielfalt wählen dürfen. Ältere Kunden bestellten selten Online.

Schwierige Zeiten für die Familiengärtnerei

1946 gründete Anna-Lenas Urgroßvater die Gärtnerei in Gößweinstein. Seit Januar Kurzarbeit und 80 Prozent weniger Umsatz – die Oma kann sich nicht erinnern, dass es in der Geschichte der Familiengärtnerei schon mal so schwierig war. Auch der Vater packt tagtäglich gemeinsam mit neun Angestellten und vier Auszubildenden an. Anna-Lena Wiedow und der ortsansässige Kollege David Schrüfer starteten einen Hilferuf. 13 Gärtnereien und Blumenläden aus der Fränkischen Schweiz beteiligten sich.