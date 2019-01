Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall auf Tankstelle

Durch die Veröffentlichung eines Bildausschnittes erhofft sich die Kripo Aschaffenburg nun weitere Hinweise zur Identität des Täters. Wie bereits berichtet, hatte der Täter an dem besagten Samstagabend, kurz nach 18.30 Uhr, die Tankstelle in der Mainzer Straße betreten und die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Er hatte sich das Bargeld aushändigen lassen und war anschließend samt Beute in Richtung eines angrenzenden Supermarktes geflüchtet.

Wichtige Zeugenhinweise

Die Polizei hatte nach Eingang des Notrufs umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet, die jedoch nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen führten. Die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Raubüberfall hat in der Folge die Kripo Aschaffenburg übernommen. Die Beamten sicherten unter anderem Aufzeichnungen einer Überwachungskamera, auf denen der Täter während der Tatausführung zu sehen ist. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Aschaffenburg entgegen.