Öffentlichkeitsfahndung: 63-Jähriger in Niederbayern vermisst

Die Polizeiinspektion Landau an der Isar sucht aktuell einen 63-Jährigen und bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Der gesuchte Alfred Karner könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Vermisster fährt silbergrauen Mercedes

Der Vermisste dürfte mit einem silbergrauen Mercedes E 350 mit dem Kennzeichen DGF-AK 858 unterwegs sein. Der Gesuchte ist laut Polizeiangaben 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat einen grau melierten Haarkranz und blaue Augen.

Suche bislang erfolglos

Alfred Karner ist seit vergangenen Donnerstag verschwunden. Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Alfred Karner hat, kann sich an die Polizeiinspektion Landau an der Isar, Telefon 09951/9834-0, oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.