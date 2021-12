Öffentlichkeitsfahndung: 49-Jährige aus Kemnath vermisst

Die Polizei sucht derzeit eine 49-jährige Frau, die seit Dienstag, 28. Dezember, in Löschwitz bei Kemnath vermisst wird. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz jetzt (30.12.) mitteilte, hat Margit Braunreuther vermutlich am frühen Dienstagvormittag ihre Wohnung in Löschwitz verlassen. Seitdem ist der Kontakt zu der 49-Jährigen abgerissen.

Großaufgebot von Rettungskräften sucht nach Vermisster

Polizei, Freiwillige Feuerwehren und Rettungsdienste suchten bereits nach der Vermissten, auch ein Polizeihubschrauber, Drohnen und Hundestaffeln waren im Einsatz, jedoch ohne Erfolg. Bisher gibt es keine Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort von Margit Braunreuther. Es sei davon auszugehen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, so die Polizei.

Die weiteren Maßnahmen werden durch die Polizeiinspektion Kemnath koordiniert. Die Polizei wird weiterhin von den regionalen Freiwilligen Feuerwehren sowie Rettungsdienstorganisationen unterstützt.

Personenbeschreibung: Vermisste trägt gelegentlich Brille

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ist 170 cm groß, schlank und hat braune, kurze Haare. Margit Braunreuther trägt manchmal eine Brille. Zuletzt trug sie möglicherweise eine rote Jacke und eine blaue Jeans.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Margit Braunreuther, der Vermissten, geben kann, wird gebeten den Polizeinotruf 110 zu wählen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Kemnath entgegen. Derweil geht die Suche nach der vermissten 49-Jährigen weiter. Die Polizei wird von regionalen Freiwilligen Feuerwehren sowie Rettungsdienstorganisationen unterstützt.