Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige in Weiden vermisst

In Weiden wird seit Ende Juli (Dienstag, 26.07.) die 16-jährige Shad Sawas vermisst. Ein Betreuer der Einrichtung, in der die Jugendliche wohnt, verständigte am gleichen Tag die Polizei. Wie die Polizei heute mitteilt, sind bislang aber alle Suchmaßnahmen erfolglos geblieben.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Die Beamten bitten deshalb jetzt die Bevölkerung um Hilfe und hoffen auf Hinweise. Den Angaben zufolge ist die 16-Jährige etwa 1,55 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Als sie am 26.07. zuletzt in Weiden gesehen wurde, trug sie einen Rucksack. Die Jugendliche spricht arabisch und deutsch. Sie könnte sich im Bereich Marktredwitz oder Selb aufhalten, so die Polizei.

Hinweisgeber sollen sich an die Kriminalpolizei Weiden (0961/401 2222), den Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle wenden.