Öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr in München

Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren gibt es in München wieder ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr. An der einstündigen Zeremonie am Montagabend nehmen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder und der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Thomas Silberhorn teil. Ab 18 Uhr werden sich rund 200 Soldatinnen und Soldaten zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen. Nach dem Gelöbnis lädt der Ministerpräsident zu einem Empfang in der Residenz.

Protestaktionen von Künstlern und Organisationen

Die Zeremonie im Hofgarten ist nicht unumstritten. Ab 17 Uhr findet deswegen auf dem Odeonsplatz eine Protestkundgebung von Organisationen und Einzelpersonen wie Konstantin Wecker und Wolfram Kastner gegen das Bundeswehr-Gelöbnis statt. Die Initiatoren, die Initiative "Gelöbnix", kritisieren unter anderem, die ihrer Meinung nach zunehmende Militarisierung des öffentlichen Raumes. Außerdem wird der Ort der Veranstaltung, der Hofgarten, von vielen als unpassend empfunden: Das dortige Kriegerdenkmal zu Ehren der Gefallenen des Ersten Weltkriegs wurde 1924 eingeweiht und dient bis heute als Treffpunkt für nationalistische Organisationen.

Letztes Gelöbnis 2009 unter großem Polizeiaufgebot

Bei der letzten öffentlichen Gelöbnis-Zeremonie in München, die 2009 auf dem Marienplatz stattfand, sicherten 1.300 Polizisten die 500 Bundeswehr-Rekruten. Es kam zu mehreren Zwischenfällen, die Polizei musste mehrmals eingreifen.

Öffentliches Gelöbnis - ohne Öffentlichkeit

Das öffentliche Bundeswehrgelöbnis am 12. November in Berlin hatte unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden. Das Gelände um den Reichstag war weiträumig abgesperrt worden. Nur geladene Gäste hatten Zutritt gehabt. Nichtsdestotrotz sieht das Bundesverteidigungsministerium, allen voran Annegret Kramp-Karrenbauer, in den öffentlichen Gelöbnissen ein starkes Symbol für die Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft.

Karl-Heinz Brunner, Mitglied Verteidigungsausschuss es des Bundestags (SPD), stimmte ihr im Tagesgespräch auf Bayern 2 zu: Die Sichtbarkeit der Bundeswehr sei durch die Aussetzung der Wehrpflicht deutlich zurück gegangen. "Deshalb sind wir mehr umso gefordert bei dieser verkleinerten Bundeswehr, diese als Bürger in Uniform in unserer Gesellschaft weiterhin fest zu verankern und den Standpunkt und die Notwendigkeit der Bundeswehr deutlich zu verbessern", so Brunner.