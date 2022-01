Öffentlicher Verkehr in Bayern schafft Fahrplan trotz Omikron

Ob in München, Nürnberg, oder Augsburg, bei der Bayerischen Regiobahn, bei Go Ahead oder bei der Deutschen Bahn mit ihren Regionalzügen und S-Bahnen: Die Fahrpläne in Bayern werden bislang noch gehalten, keine Takte reduziert - so die Ergebnisse einer Recherche von BR24. Ausreichend Fahrpersonal für Busse, Trambahnen, U- oder S-Bahnen oder in Regionalzügen sind das eine. Ebenso wichtig für einen reibungslosen Verkehr sind aber auch die Abläufe in den Leitstellen. Die Bahn meldet, dass sie im bayerischen Nahverkehr noch alles aufrechterhalten kann - trotz Omikronwelle mit steigender Inzidenz.

Münchner Verkehrsgesellschaft: teilweise weniger Kranke als vor Corona

Johannes Boos von der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG meldet einen "ganz normalen Wert" beim Krankenstand, wie in jedem Winter. In den vergangenen Wochen sei dieser sogar noch niedriger gewesen als in den Wintern vor der Corona-Pandemie.

U-Bahn, Tram und Bus fahren alle fahrplanmäßig, es gebe keine durch Corona bedingten Ausfälle. Fahrer sind das eine, aber auch wenn in der Leitstelle viele Mitarbeiter ausfallen oder in den Werkstätten, trifft das die Verkehrsbetriebe. Deswegen habe die MVG Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Sprecher Johannes Boos: "Die Kollegen sitzen weit auseinander. Wir haben die alte Leitstelle extra dafür aktiviert, in dezentralen Stellwerken haben wir die Mitarbeiter weit auseinander untergebracht, um Ansteckungen zu vermeiden."

Bayerische Regiobahn: Konzepte funktionieren bisher gut

Bei der Bayerischen Regiobahn habe es in den vergangenen Wochen ganz selten Ausfälle gegeben. Allerdings rechnet BRG-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann auch hier mit steigenden Infektionszahlen: "Wir hängen an der Deutsche Bahn Netz-AG. Wenn da ein Fahrdienstleiter ausfällt, dann hat das größere Folgen, dann steht der Betrieb."

Man sehe, dass die Krankenquote ansteigt, aber eng werde es erst bei etwa 20 Prozent. Bis dahin, ließen sich Schichten tauschen, gehe es mit Einspringen und Umorganisieren. Man werde sehr flexibel auf die Situation bei DB Netz reagieren, bis dahin sei "höchstmögliche Flexibilität“ gefragt, so Schuchmann.

Flexibilität sorgt in Nürnberg und Augsburg für volles Nahverkehrsprogramm

Auch bei den Stadtwerke Augsburg war bislang "alles unauffällig" und "niemals so, dass man einen Takt nicht mehr fahren konnte", heißt es von einer Sprecherin. Entsprechende Vorkehrungen seien aber getroffen.

Gleiches Bild bei der Nürnberger VAG: Keine planmäßigen Einschränkungen des Angebots. Man habe die Entwicklung stets im Blick, die Situation werde "permanent gemonitort", so dass "im Bedarfsfall kurzfristig mit (in mehreren Eskalationsstufen) hinterlegten Notfahrplänen reagiert werden kann."

Go Ahead im Allgäu: Regionalverkehr läuft

Go Ahead erlebe schon einen höheren Krankenstand, bereite sich aber auch auf Ausfälle beim Personal vor, so Sprecher Winfried Karg. Im Moment bekomme das Verkehrsunternehmen das Angebot vollständig hin, das könnte sich aber schnell ändern. Dass es auch Anfragen gebe, für erkrankte Kollegen einzuspringen, "mache das Unternehmen sehr stolz," sagt Karg.

Für die Unternehmen gilt: Sie bemühen sich für die Fahrgäste einen fahrplanmäßigen Betrieb anzubieten. Das gelte so lang wie möglich.

Falls durch Omikron der Krankenstand stark ansteigen sollte, sind reduzierte, aber verlässliche Not- und Basisfahrpläne erarbeitet worden.

Verkehrsunternehmen im ständigen Austausch mit Behörden

DB Regio und die anderen Verkehrsunternehmen stehen nach eigenen Angaben bezüglich der Corona-Lage in ständigem Austausch mit den Ministerien und Behörden von Bund und Ländern, entsprechende Verordnungen würden umgesetzt. Ein DB Sprecher wies auf BR-Anfrage darauf hin, dies gelte "auch für aktuelle Quarantäne-Regelungen." Momentan laufe der Betrieb in Bayern "ruhig und reibungslos."

Exemplarisch für die gesamte Branche in Bayern heißt es von der DB: "Wir sind weiterhin vorbereitet, bei Bedarf die Betriebsabläufe anzupassen und bleiben in enger Abstimmung mit unseren Experten, sollte sich die Situation ändern."

Nächsten Dienstag etwa gibt es wieder eine Konferenz der Verkehrsunternehmen mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft BEG und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer.