Öffentlicher Dienst: Warnstreiks in Hof und Ansbach

Die Streikwoche im öffentlichen Dienst hat begonnen und wirkt sich nun auch auf Franken aus. Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind am Dienstag dazu aufgerufen, an Warnstreiks in Hof und Ansbach teilzunehmen. Dies geht aus Mitteilungen der Gewerkschaften Komba – dem Bund Deutscher Kommunalbeamten und -angestellten – aus Hof sowie Verdi Mittelfranken hervor. Beamtenbundchef Silberbach droht gar mit einem "Lockdown" durch flächendeckende Streik.

Hof: Kundgebung in der Altstadt geplant

In Hof soll ab 10.30 Uhr eine Kundgebung in der Altstadt am Kugelbrunnen stattfinden. Zu dem ganztägigen Warnstreik sind neben Gewerkschaftsmitgliedern auch kommunale Beschäftigte in ausgewählten Behörden in Stadt und Landkreis Hof aufgerufen. Für die Hofer Bürger kann es deshalb zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen in städtischen Einrichtungen kommen, heißt es von der Stadt. In Hof wollen nach Angaben der Gewerkschaft 150 Beschäftigte an dem Warnstreik teilnehmen. Es wird zu Einschränkungen unter anderem bei der Mittags- und Nachmittagsbetreuung in Ganztagsschulen kommen.

Ansbach: Kliniken und Behörden von Warnstreik betroffen

In Ansbach ist der Streikauftakt für 8 Uhr vor den Stadtwerken Ansbach geplant. Nach einem Demozug durch die Stadt soll um 9.30 Uhr eine Abschlusskundgebung "An der Riviera" stattfinden. Der Streikaufruf in Ansbach richtet sich an alle Beschäftigte der Stadt und des Bauhofs, des Bezirksklinikums und "ANregiomed", der Stadtwerke und Abwasserentsorgung Ansbach, aber auch an die Beschäftigten von "N-ERGIE" aus mehreren Standorten in der Region. Mit aufgerufen werden auch die Beschäftigten der Agentur für Arbeit Ansbach, des Jobcenters der Stadt Ansbach und der Lebenshilfe Bad Windsheim. Zur gemeinsamen Streikkundgebung und Demonstrationszug werden rund 400 Streikende in Ansbach erwartet.

Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld für Beschäftigte

Hintergrund der Warnstreiks sind aktuell laufende Verhandlungen für einen besser dotierten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). "In der ersten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber nichts mitgebracht. Das geht so nicht", wird Markus Haase vom Komba-Kreisverband Hof in einem Schreiben zitiert. Es gehe dabei auch um die Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Bereits jetzt könnten zahlreiche Stellen aufgrund fehlenden Personals nicht mehr besetzt werden. Verdi fordert in einer Mitteilung einen Inflationsausgleich und einen Anstieg der Tariflöhne in Höhe von 10,5 Prozent beziehungsweise mindestens 500 Euro mehr im Monat. Betroffen sind rund 2,5 Millionen Beschäftigte. Nürnbergs Stadtkämmerer Harald Riedel warnt: Ein solch hoher Abschluss bringt die Kommunen in finanzielle Schieflage.

Nach einem ergebnislosen Verhandlungsauftakt für die Beschäftigten von Bund und Kommunen hatten Beschäftigte im öffentlichen Dienst zuletzt bundesweit an mehreren Warnstreiks teilgenommen. Die zweite Verhandlungsrunde findet am 22. und 23. Februar in Potsdam statt.