Öffentlicher Dienst – Warnstreiks in Augsburger Kitas

Mit dem Streik möchte Verdi den Druck in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst erhöhen. Die erste Runde der Tarifverhandlungen Ende Januar sei ohne Annäherung verlaufen, ein positives Signal an die Beschäftigten ausgeblieben.

Streik wurde im Vorfeld angekündigt

Der Streik in den Kitas in Augsburg, Mering und Meitingen wurde den Eltern im Vorfeld unter anderem von der Stadt Augsburg angekündigt. Trotzdem kommt der Ausstand wohl für viele überraschend. Doch die Mitarbeiter in den Kitas wollen nicht mehr so weitermachen.

Zu wenig Geld angesichts hoher Inflation

Bund und Kommunen hätten immer noch nicht verstanden, wie desolat die finanzielle Lage der Beschäftigten vor allem in den unteren Entgeltgruppen sei, kritisiert Aline Gottschalk, Sprecherin von Verdi in Augsburg. Angesichts der hohen Inflation und der Personalknappheit hätten die Mitarbeiter viel zu wenig auf dem Gehaltszettel stehen.

Kundgebung auf dem Moritzplatz

Die Erzieherinnen und Erzieher wollen deshalb mit einer Kundgebung auf dem Augsburger Moritzplatz ihrem Ärger Luft machen. Rund 200 Teilnehmer werden dazu erwartet. Auch die Mitarbeiter der kommunalen Kita-Verwaltung sind aufgerufen, sich am Streik zu beteiligen.

Mindestens 500 Euro mehr im Monat

Verdi fordert vom Bund und den Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen 200 Euro mehr im Monat bekommen. Beides für eine Laufzeit von einem Jahr. Außerdem sollen Auszubildende nach einer erfolgreichen Ausbildung unbefristet übernommen werden. Am 22. Februar treffen sich die Gewerkschaft, Bund und Kommunen zur nächsten Verhandlungsrunde.