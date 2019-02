Öffentlicher Dienst: Warnstreiks auch in Schwaben

Per Bus reisten sie am Morgen nach München. Bei der Kundgebung wollen sie ihrer Forderung nach sechs Prozent beziehungsweise mindestens 200 Euro mehr Lohn Nachdruck verleihen. Die Verdi-Landesfachbereichsleiterin für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Christiane Glas-Kinateder, sagte dem BR vor der Abfahrt, es gebe keinen Grund, "bei so prall gefüllten Staatskassen so Pingpong mit den Beschäftigten zu spielen". Vor dieser dritten Verhandlungsrunde liege "noch kein Angebot auf dem Tisch", daher sei es "höchste Zeit, Druck aufzubauen".

Viele verschiedene Bereiche in Schwaben betroffen

Mitarbeiter der Straßenmeistereien in Kempten, Sonthofen und Nördlingen/Donauwörth legen heute vorübergehend die Arbeit nieder. Außerdem wird verdi zufolge bei den Flussmeisterstellen Sonthofen und Kempten, bei der Schlossverwaltung Neuschwanstein, bei den Staatlichen Bauämtern Kempten und Augsburg, bei der Regierung von Schwaben und beim Wasserwirtschaftsamt Kempten gestreikt.