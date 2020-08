Öffentlicher Dienst: verdi vor schwierigen Tarifverhandlungen

Vor dem Beginn der Tarifverhandlungen am Dienstag im öffentlichen Dienst rechnet die Gewerkschaft verdi mit schwierigen Verhandlungen. Sollten die Arbeitgeber sich der Forderung nach mehr Geld verweigern, würden "die Probleme noch viel größer", so die mittelfränkische verdi-Bezirksgeschäftsführerin Rita Wittmann. "Wenn der öffentliche Dienst nicht funktioniert, spüren es die Bürger als erstes", so Wittmann weiter. Die Gewerkschafterin hofft deshalb auf die Unterstützung der Bürger.

Verdi bot an, Verhandlungen zu verschieben

Weil die Tarifverhandlungen und der sich abzeichnende Arbeitskampf sich mit einer möglichen zweiten Corona-Infektionswelle zu überschneiden drohen, hatte verdi bereits im Frühsommer angeboten, die Tarifverhandlungen ins Frühjahr des kommenden Jahres zu verschieben.

Arbeitgeber lehnen Einmalzahlung ab

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sollten dafür eine Einmalzahlung erhalten. Dieses Angebot hatten die Arbeitgeber aber abgelehnt, weil die geforderte Einmalzahlung von 1.500 Euro zu hoch sei, so Alexander Dietrich, der Vorsitzende des Kommunalen Arbeitgeberverbands Bayern (KAV).

Die Einmalzahlung hätte im Schnitt einer linearen Gehaltserhöhung von etwa sieben Prozent entsprochen, so Dietrich. Und das sei mit Blick auf die leeren kommunalen Kassen schlichtweg "nicht finanzierbar". Verdi-Verhandlungsführer Norbert Flach bezeichnete die Umrechnung auf eine durchschnittlich siebenprozentige Gehaltserhöhung dagegen als "ziemlich schräg".

Leere Kassen bei den Kommunen

Die Gewerkschaften fordern in den anstehenden Tarifverhandlungen unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld, mindestens aber ein monatliches Plus von 150 Euro. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen das mit Verweis auf die leeren Kassen ab. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, der Lüneburger Oberbürgermeister Ulrich Mägde, sagte, eigentlich müsse es sogar Einschnitte geben.