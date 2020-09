Öffentlicher Dienst streikt weiter – jetzt die Krankenhäuser

An ungefähr zwei Dutzend Orten im Freistaat gab es laut Gewerkschaft Verdi Warnstreiks, Kundgebungen und andere Aktionen. Es gehe in dieser Phase der Tarifauseinandersetzung noch um "Nadelstiche" so eine Verdi-Sprecherin.

Bayerische Streikhochburg Bayreuth

Die bayernweite Streikhochburg war heute Bayreuth. Dort haben Beschäftigte des Klinikums den ganzen Tag über gestreikt, außerdem zusätzlich der Bauhof, der Wertstoffhof und die Müllabfuhr. "Die Streikbereitschaft ist hoch, das habe ich so bisher noch nicht erlebt", sagte Tina Karimi-Krause von ver.di Oberfranken dem Bayerischen Rundfunk. Den Beschäftigten fehle das Verständnis dafür, dass der Staat einerseits einen Dax-Konzern wie die Lufthansa mit Milliardensummen rette, dann aber andererseits bei seinen eigenen Beschäftigen spare. "Wer zahlt für die Krise, das ist eine hoch politische Frage!"

Münchner Beschäftigte vermissen Rückendeckung des OB

In München versammelten sich am Morgen Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes vor dem Gasteig, wo der Stadtrat tagte. Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen äußerten sich aufgebracht darüber, dass es in der Tarifrunde bisher noch kein Angebot von Arbeitgeberseite gibt: "Es ist unfassbar. Wir können gar nicht glauben, dass sich die Politik und unser eigener Oberbürgermeister nicht hinter uns stellt!"

Reiter: „Falsch, das gestreikt wird“

Im Innenraum kritisierte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) währenddessen erneut die Streiks. "Meine Wertschätzung ist bei den Beschäftigten in den Kindertagesstätten und den Krankenhäusern. Ich halte es trotzdem für falsch, dass dort gestreikt wird."

Zwei Verhandlungsrunden ohne Ergebnis

An der Uniklinik Augsburg trafen sich Beschäftigte am Morgen zu einer Kundgebung. In Nürnberg ziehen Streikende vor das Gesundheitsministerium. Die Versorgung der Patienten soll trotz der Aktionen jederzeit gewährleistet bleiben, versprach die Gewerkschaft. Die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund fordern eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent. Zwei Verhandlungsrunden blieben bisher ohne Ergebnis.