Öffentlicher Dienst: Streiks in Aschaffenburg und Würzburg

In Würzburg haben am Donnerstag rund 350 Beschäftigte des Öffentlichen Diensts für mehr Gehalt demonstriert. Laut Polizei ist der Protest friedlich und unter Einhaltung der Corona-Regeln verlaufen.

Das bestätigten die Beamten auf Nachfrage des BR. Das freut auch Gerald Burkard, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Würzburg-Aschaffenburg. "Ich bin vollumfänglich zufrieden mit der Aktion", so Burkard. Die Gewerkschaft Verdi und die GEW hatte zu der Aktion aufgerufen. Hintergrund ist der Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst der Länder. Vor der dritten Verhandlungsrunde am kommenden Wochenende wollen die Gewerkschaften den Druck erhöhen.

Sie fordern für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst der Länder fünf Prozent mehr Geld, mindestens aber 150 Euro. Für die Beschäftigten im Gesundheitswesen sollen es sogar mindestens 300 Euro mehr sein. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, beteiligen sich die Beschäftigte des Universitätsklinikums, des Studentenwerks, der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau und der Universität Würzburg. Die Streikenden zogen zunächst durch die Stadt und versammelten sich schließlich um die Mittagszeit vor dem Hauptbahnhof.

Streik in Aschaffenburg

In Aschaffenburg haben sich die Beschäftigten des Förderzentrums Comenius-Schule an einem Warnstreik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beteiligt. Es geht um mehr Geld - aber auch um bessere Arbeitsbedingungen, sagt GEW-Sprecherin Monika Hartel. Mit Transparenten und Trillerpfeifen zogen die Streikenden am Donnerstagmorgen durch die Aschaffenburger Innenstadt und forderten eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Sie skandierten "Wir fordern, um zu fördern" und "Schluss mit der Bescheidenheit, wir sind heute streikbereit." Die Vorsitzende der GEW Aschaffenburg/Miltenberg Monika Hartel sagte im BR24-Gespräch: "Die Lehrkräfte haben in der Corona-Zeit eine harte Arbeit geleistet und an der Comenius-Schule vor allem auch die Erzieherinnen und Heilerziehungspflegerinnen, die das Förderzentrum in der Corona-Zeit offengehalten haben. Für sie alle fordern wir einen angemessenen Lohn". Die GEW in Bayern hatte am Donnerstag in mehreren Städten angestellte Lehrer und Universitätsangestellte zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Dritte Verhandlungsrunde am Wochenende

Am Wochenende steht in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) an. Die TdL wies die Forderungen bisher als unrealistisch zurück und legte noch kein Angebot vor.