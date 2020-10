Öffentlicher Dienst: Angestellte der Stadt Amberg streiken

Mit weiteren Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi diese Woche Druck auf die Arbeitgeber im Öffentlichen Dienst machen, ein Angebot vorzulegen. In Amberg sind am Morgen die Beschäftigten der Stadtverwaltung in den Streik getreten. Auf dem Marktplatz trafen sie sich zu einer Kundgebung. Der Warnstreik soll den ganzen Tag dauern.

Weitere Warnstreiks unter anderem in Regensburg

Am Dienstag will Verdi die Müllabfuhr in Regensburg bestreiken, die Straßenreinigung und den Recyclinghof. Die Streikenden werden sich am Dienstagmorgen zur Kundgebung treffen, auf dem Betriebsgelände in der Markomannenstraße. Weitere Warnstreiks sollen folgen. Wo genau, berate man noch, so Bezirksgeschäftsführer Alexander Gröbner zum BR.

Verdi will Angebot der Arbeitgeber

Die Arbeitgeber hatten auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst vorgelegt. Verdi wirft ihnen deshalb eine Verzögerungstaktik vor. "Applaus allein reicht nicht", heißt es von der Gewerkschaft mit Blick auf die Corona-Pandemie. Die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst hätten "den Laden am Laufen gehalten".

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober in Potsdam geplant. Die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst betreffen Stadtverwaltungen ebenso wie Kitas, Krankenhäuser und Entsorgungsbetriebe.