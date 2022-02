Öffentliche Bauprojekte: Teure Geduldsprobe für Gemeinden

Wenn Hans Wiesmaier durch den Rohbau mitten in Fraunberg geht und auf die roten Ziegel blickt, hebt das seine Stimmung. Dass das Projekt noch halbwegs im Zeitplan liegt, ist für ihn ein kleines Kunststück. "Ich bin richtig erleichtert, dass die Baustelle rechtzeitig winterfest gemacht werden konnte", sagt der Bürgermeister und zeigt auf den Dachstuhl über ihm.

Die Gemeinde im Landkreis Erding erweitert hier derzeit das Kinderhaus, ein Projekt das sie bereits seit Jahren plant. Doch die beste Planung hilft wenig, wenn in der Realität eine Hürde nach der anderen zu überwinden ist. "Diese Unsicherheit kennt man von früher nicht", erzählt Wiesmaier, der seit 26 Jahren die Gemeinde führt.

Firmen zögern oft bei kommunalen Aufträgen

Denn bei dem Anbau ging es Fraunberg wie wohl allen Städten und Gemeinden bereits seit längerer Zeit: Sie finden nur äußert schwer Firmen für ihre Aufträge. Insgesamt 25 Gewerke sind für das Kinderhaus zu besetzen, doch auf viele der Ausschreibungen hat die Verwaltung bloß zwei oder drei Angebote erhalten. Auf manche sogar nur ein Angebot. Besonders Holzbau und Dachdecker seien "ein Riesenproblem" gewesen.

Die Preise zu vergleichen und die detaillierten Vorschriften aus dem Vergaberecht einzuhalten? Alles nur schwer möglich, berichtet der Rathauschef.

Bei jeder vierten Ausschreibung: nur ein Angebot

Was Wiesmaier erlebt, lässt sich nur schwer in Zahlen gießen. "Es ist schon erstaunlich: Wir haben einen hochregulierten Bereich, aber es gibt nur wenig Daten", sagt Michael Eßig von der Universität der Bundeswehr München. Er wertet mit seinem Team zumindest jene Statistiken aus, die vorliegen. Und diese zeigen in eine eindeutige Richtung.

Aus Daten der EU-Kommission geht hervor, dass deutsche Kommunen 2019 bei 24 Prozent der europaweiten Ausschreibungen lediglich ein einziges Angebot erhielten. Zehn Jahre zuvor war dies nur halb so oft der Fall.

Für Deutschland haben Bundeswirtschaftsministerium und Statistisches Bundesamt im Oktober 2020 eine bundesweite Vergabestatistik gestartet. Erste Ergebnisse dazu sollen diesen Sommer veröffentlicht werden.

Bauprojekte werden teurer - Gemeinden müssen das alleine stemmen

Mögliche Verzögerungen durch fehlende Handwerker sind für die Gemeinden nicht das einzige Hindernis. Im Zuge der Corona-Pandemie sind auch viele Rohstoffe teurer geworden, was die Firmen an ihre Auftraggeber weiterreichen. Auch in Fraunberg wird deshalb die Kinderhaus-Erweiterung etwa 15 Prozent mehr kosten als ursprünglich geplant, schätzt der Bürgermeister. Das seien mehrere Hunderttausend Euro.

Zwar profitieren die Kommunen von zahlreichen staatlichen Zuschüssen, jedoch häufig in Form eines Festbetrags. Entscheidend für die Förderhöhe sind dabei die Bedingungen zu Baubeginn – steigen die Kosten im weiteren Verlauf, muss die Gemeinde diese alleine schultern. "Ärgerlich" nennt Wiesmaier das.

Förderung für Gemeinden wird nur langsam angepasst

Selbst für künftige Bauprojekte wird die Förderung nach Angaben des Bayerischen Gemeindetags nur langsam angehoben. Für 2022 seien die Verhandlungen für Finanzausgleiche abgeschlossen, für 2023 stünden sie demnächst an. "Wir haben immer ein Jahr Zeitversatz, wenn nicht sogar mehr", bestätigt Gemeindetagschef Uwe Brandl.

Immerhin hat der Freistaat im Zuge der Pandemie 2020 die sogenannten Wertgrenzen erhöht. Diese legen fest, nach welchem Verfahren Aufträge in bestimmten Größenordnungen vergeben werden müssen. Höhere Wertgrenze bedeuten dabei mehr einfache Verfahren, was viele Gemeinden gutheißen.

Dilemma der Handwerker: Vor- und Nachteile kommunaler Aufträge

Dennoch wirbt Hans Wiesmaier weiter ausgiebig bei jeder Ausschreibung für diese. Es ist eine Art von kommunaler PR, etwa im Gemeindeblatt, auf der Gemeinde-Website, in persönlichen Gesprächen. Früh auf neue Projekte hinzuweisen, sei ein wichtiges Mittel, um mehr Angebote zu erhalten.

Denn aus Sicht vieler Unternehmen sind kommunale Aufträge ein zweischneidiges Schwert: Einerseits bedeuten sie ein Vielfaches an bürokratischem Aufwand, was abschreckt. Außerdem fehlen den Betrieben reihenweise Fachkräfte. Andererseits stehen Gemeinden für verlässliche Zahlungen, auch eine lange Anfahrt zur Baustelle fällt weg.

In diesem Dilemma kann der persönliche Bezug das Zünglein an der Waage sein. "Wir alle sind in den Kindergarten gegangen", sagt Christof Käsmeier. Sein ortsansässiger Betrieb hat im Anbau den Keller und die Mauern hochgezogen. "Deshalb war es außer Frage, dass wir ein Angebot abgeben."

Fraunberg: Zuletzt wieder mehr Angebote bei Ausschreibungen

Im Herbst soll die Erweiterung des Fraunberger Kinderhauses eröffnet werden. Für etwa ein Viertel der Gewerke stehen die Ausschreibungen noch aus, etwa für den Trockenbau oder die Böden. Aber auch hier hebt sich die Stimmung von Bürgermeister Wiesmaier, wenn man ihn danach fragt. Schließlich habe er zuletzt teilweise wieder etwas mehr Angebote bekommen.