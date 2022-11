ÖDP ernennt Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen

Die beiden neuen Landesvorsitzenden Agnes Becker und Tobias Ruff sollen die ÖDP in den Landtag bringen. Das hat der Landeshauptausschuss der ÖDP am Samstag in Augsburg einstimmig beschlossen. Die endgültige Entscheidung über die Kandidaten fällt im kommenden Jahr der ÖDP-Landesparteitag.

ÖDP: Maßhalten statt unnötigem Konsum

Laut ÖDP-Mitteilung kann sich die Partei in Bayern über einen kontinuierlichen Zuwachs auf inzwischen fast 5.000 Mitglieder freuen. Mit diesem Rückenwind möchte man nun den Einzug in den Landtag schaffen. Dazu erklärt der neue Landesvorsitzende Tobias Ruff: "Wir sind die einzige Partei, die sich dazu bekennt, dass wir unsere Ansprüche an den Planeten begrenzen müssen. Maßhalten und weniger unnötiger Konsum sind überlebenswichtig. Alle anderen Parteien wollen den Wählerinnen und Wählern die Härte dieser Wahrheit ersparen." Sich diesem Trend entgegenzustellen, sei Aufgabe der ÖDP.

Ökologisches Korrektiv

Für die Partei ist es wichtig, dem Natur- und Artenschutz in der Politik mehr Raum zu geben. Er spiele für die Ampelregierung in Berlin kaum eine Rolle, kritisiert die ÖDP. Das macht sie unter anderem daran fest, dass das - nach Ansicht der ÖDP überfällige - Tempolimit in den Koalitionsverhandlungen ausgeschlossen wurde. Die Grünen bräuchten dringend ein ökologisches Korrektiv, so heißt es von der ÖDP. "Orange ist das neue Grün", bringt Agnes Becker dieses Selbstverständnis auf den Punkt.

ÖPD-Petition für mehr Unterstützung für Eltern

In Bayern macht sich die ÖDP für eine finanzielle Aufwertung der elterlichen Erziehungsarbeit stark. Mit einer neuen Petition an den Landtag will die Partei dieser Forderung Nachdruck verleihen. Ziel sei es, den Eltern im Anschluss an das Bundes-Elterngeld noch zwei Jahre lang ein monatliches Landeserziehungsgeld zu bezahlen, um den Eltern so die freie Entscheidung zu ermöglichen, ihre Kinder bis zum 3. Geburtstag zuhause zu betreuen.