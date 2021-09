Ochsenfurter Zuckerfabrik: Zucker muss zwischengelagert werden

Nach einer Staubexplosion muss in der Ochsenfurter Zuckerfabrik umdisponiert werden. Am Mittwoch (29.09.2021) wurde die Haupt-Zuckerverladung des Werks so stark beschädigt, dass der produzierte Zucker derzeit nicht auf die herkömmliche Weise an die Abnehmer abgegeben werden kann. Der Zucker muss daher zwischengelagert werden.

Zucker-Produktion am Standort Ochsenfurt läuft weiter

Rüben-Anlieferung und Zuckerproduktion sind von der Panne nicht betroffen. Wie Südzucker-Pressesprecher Dominik Risser dem BR am Donnerstag (30.09.2021) mitteilte, wird derzeit eine Notverladung eingerichtet. Auf diese Weise soll der hergestellte Zucker in andere Zuckerfabriken gebracht und von dort an die Abnehmer abgegeben werden. Ein Teil des Zuckers werde auch in Silos am Standort Ochsenfurt eingelagert .

Reparaturen sollen Ende Oktober abgeschlossen sein

Risser geht davon aus, dass die Reparaturen Ende Oktober abgeschlossen sein werden. Gutachter und Spezialisten seien aktuell mit der Ursachenforschung und Schadensabschätzung beschäftigt, so Risser. Die Explosion im Ochsenfurter Südzucker-Werk hatte sich am Mittwoch ereignet. Ein Förderband war dabei zerstört worden.