Ochsenfurter Mitarbeiter von Südzucker-Plänen überrascht

Die Ankündigung der Südzucker AG, wegen der angespannten Weltmarktlage die Zuckerproduktion zurückzufahren und möglicherweise auch Werke zu schließen, trifft die Mitarbeiter im Ochsenfurter Werk unvorbereitet. Wie der Betriebsratsvorsitzende Andreas Dürr heute Morgen im Gespräch mit BR24 erklärte, müsse er sich an diesem Vormittag "zunächst einmal selbst über die Entwicklung informieren".

Südzucker-Pläne: auch die Gewerkschaft weiß nicht mehr

Auch die Gewerkschaft NGG in Würzburg weiß noch nicht, ob und wie sich die Südzucker-Pläne auf das Werk in Ochsenfurt auswirken könnten. Die Südzucker AG mit Sitz in Mannheim will künftig bis zu 700.000 Tonnen weniger Zucker pro Jahr produzieren. Nachdem die Menge festgelegt worden ist, soll nun im nächsten Schritt entschieden werden, welche Standorte schließen müssen - oder eben nicht.

Unternehmenssprecher: alle Standorte auf dem Prüfstand

Südzucker-Unternehmenssprecher Dominik Risser zufolge werde aufgrund des Preisverfalls die Zuckerkapazität angepasst. Hierbei seien alle Südzucker-Werke in Europa miteinbezogen. Er könne noch keine Entwarnung für einzelne Werke oder Landwirte in den Zuckeranbaugebieten geben. BR24 sagte Risser:

"Alle deutschen Standorte stehen unter Druck." Dominik Risser, Sprecher Südzucker AG

4.000 Zulieferer für Ochsenfurter Zuckerfabrik

In der Ochsenfurter Zuckerfabrik sind derzeit rund 330 Mitarbeiter beschäftigt. Dort werden pro Jahr bis zu 320.000 Tonnen Zucker produziert. Beliefert wird das Werk von rund 4.000 Landwirten aus Unter-, Mittel- und Oberfranken, die auf etwa 20.000 Hektar Zuckerrüben anbauen.