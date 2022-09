Ochsenfurt: Zuckerrüben-Kampagne 2022 startet

In Ochsenfurt fällt heute der Startschuss für die Zuckerrüben-Kampagne 2022. Die ersten Laster sollen ab 10 Uhr auf das Werksgelände von Südzucker rollen. Acht Stunden lang werden die Rüben angeliefert und verarbeitet, ein erster Probelauf. Ab Mittwoch wird dann unter Volllast produziert. 75 Lkw sind dann im Einsatz, um die Zuckerrüben von den Feldern zu holen und ins Ochsenfurter Werk zu fahren. Dort wird dann Tag und Nacht produziert - an sechs Tagen der Woche. Nach Angaben der Südzucker AG soll die Zuckerrüben-Kampagne bis Mitte Dezember dauern.

Kleinere Rüben, weniger Ertrag

Weil die extreme Trockenheit und Hitze in diesem Jahr so ausgeprägt war wie seit Jahrzehnten nicht mehr, sind die Zuckerrüben im Schnitt kleiner als in den Vorjahren. Durch die Hitze wurden die Rüben zudem anfälliger für den "Rüben-Sonnenbrand" und weitere Krankheiten. Bakterien und Schädlinge, wie etwa eine Mottenart, haben einen Teil der Zuckerrüben vernichtet. Aus diesem Grund fällt die Ernte 2022 laut Südzucker geringer aus. Mit genauen Prognosen hält sich der Zuckerproduzent noch zurück. Der Zuckergehalt der im Durchschnitt kleineren Rüben sei zwar höher, dennoch könne aufgrund der unterdurchschnittlichen Ertragsmenge weniger Zucker gewonnen werden, sagt Simon Vogel von Südzucker BR24.

Zuckerpreis wird steigen

Ein weiteres Problem bei der diesjährigen Kampagne ist die Preisexplosion bei Gas und Strom. Die Zuckerherstellung benötige hohe Mengen an Energie. Das wirke sich natürlich auf die Preise aus, so Vogel. Wie stark der Zucker-Preis für die Verbraucher steigen wird, sei im Moment noch nicht abschätzbar.