Ochsenfurt: Sprenggranate in Zuckerfabrik aufgetaucht

In der Ochsenfurter Zuckerfabrik haben Mitarbeiter am Dienstag (06.05.20) eine Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Sie stießen in der Waschanlage für Zuckerrüben auf den Sprengkörper. Die Granate wurde vom Sprengkommando entsorgt. Von ihr ging keine Gefahr aus.

Weltkriegsmunition sorgt für Aufregung

Am Dienstag ging bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt ein Anruf von der Firma Südzucker ein, dass auf dem Gelände der Zuckerfabrik eine Sprenggranate gefunden worden war. Die 35 Zentimeter lange Sprenggranate war bei routinemäßigen Inspektions- und Wartungsarbeiten in einer Waschtrommel zu Tage gekommen.

Die Granate gelangte höchstwahrscheinlich zusammen mit Zuckerrüben in die Anlage und wurde dort maschinell als "Fremdkörper" aussortiert.

Sprengkommando gibt Entwarnung

Nach Rücksprache mit dem Sprengkommando des Bayerischen Landeskriminalamtes konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Der Zünder der Granate war nicht mehr vorhanden und diese somit weitestgehend ungefährlich. Für die Mitarbeiter der Firma Südzucker hat zu keinem Zeitpunkt eine ernsthafte Gefahr bestanden. Die Granate wurde abtransportiert und durch das Sprengkommando sachgerecht entsorgt.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!