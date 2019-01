Ochsenfurt: Neun Verletzte bei Schulbusunfall

Ein Schulbus ist in Ochsenfurt auf ein Auto aufgefahren. Laut Polizei wurde neben der 53-Jährigen Autofahrerin auch ein weiterer 58-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Sieben Schüler im Alter von elf bis 17 Jahren wurden ebenfalls medizinisch untersucht.

Sieben Schüler klagten über Unwohlsein

Am Morgen waren 40 Kinder und Jugendliche in dem Bus auf der Fahrt zur Grund-, Mittel- und Realschule in Ochsenfurt, als der 51-jährige Busfahrer auf ein stehendes Auto auffuhr. Der Bus schob das Auto auf das davor stehende Auto. Zunächst hatte keiner der Schüler gegenüber Rettungsdienst und Notarzt über Beschwerden geklagt. Später berichtete die Realschule über sieben Schüler, die sich offenbar bedingt durch den Unfall unwohl fühlten.

Ursache des Unfalls ist noch nicht geklärt

Wie der 51-jährige Busfahrer die beiden Autos übersehen konnte, die verkehrsbedingt hatten anhalten müssen, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.