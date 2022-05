Ochsenfurt: Mann stürzt von Mainbrücke und hat Glück

Sechs Meter tief ist der 27-Jährige an Christi Himmelfahrt von der alten Mainbrücke in Ochsenfurt gestürzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, so die Polizeiinspektion Ochsenfurt. Der junge Mann war zuvor unter Alkoholeinfluss über die Brüstung der Brücke geklettert. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte sich der junge Mann bei dem Sturz nur leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, gab es bei dem Sturz kein Fremdverschulden.

Unbekannter soll Rettungsmaßnahmen gefilmt und Passanten beleidigt haben

Die Rettungsmaßnahmen wurden im weiteren Verlauf durch einen unbekannten Täter gefilmt, so die Polizei. Ein Zeuge, der den Gaffer aufforderte dies zu unterlassen, wurde beleidigt. Der Filmende hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Eine Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, schwarzer Vollbart, dunkle Sonnenbrille, schwarzes T-Shirt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Gaffer machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt in Verbindung zu setzen.