vor 4 Minuten

Ochsenfurt: Herzkissen für Brustkrebspatientinnen

Einmal im Monat treffen sich im Pfarrheim St. Thekla in Ochsenfurt um die zehn Herzkissen-Näherinnen. Diese Kissen bekommen Frauen, die eine schwere Operation an der Brust hinter sich haben und an den Achseln wund sind. Die Nachfrage ist riesig.