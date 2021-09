Ochsenfurt: Ein Leichtverletzter nach Explosion in Zuckerfabrik

Am Mittwoch hat es gegen 12.30 Uhr eine Explosion im Südzucker-Werk in Ochsenfurt gegeben. Laut Informationen der Polizei wurde dabei eine Person leicht verletzt. Ein Lkw-Fahrer, der seinen Lastwagen mit Zucker beladen wollte, musste wegen eines Schocks behandelt werden, erklärte die Polizei-Einsatzzentrale dem Bayerischen Rundfunk. Mitarbeiter der Fabrik wurden nicht verletzt. Die Werksfeuerwehr hatte die Staub-Explosion schnell im Griff. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Teile eines Förderbandes wurden durch die Luft geschleudert

Wie Dr. Dominik Risser, Pressesprecher der Südzucker-AG, dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, ist bei der Explosion ein Förderband zerstört worden. Bestandteile des Förderband wurden dabei durch die Gegend geschleudert. Von den herumfliegenden Teilen wurde niemand getroffen. Risser zufolge war der Knall der Explosion weithin hörbar. Derzeit läuft die Produktion in der Zuckerfabrik weiter. Der entstandene Schaden muss nun begutachtet werden. Über die genaue Höhe des Sachschadens konnte Risser noch keine Angaben machen, er geht aber von einem hohen Sachschaden aus. Derzeit herrscht in dem Werk in Ochsenfurt wegen der Zuckerrübenanlieferung und Zuckerproduktion Hochberieb.