Ocean-Challenge mit Hindernissen: "Jeder Tag kostet Nerven"

Eigentlich hatte Bernhard Nuss geplant,14 Kilometer von Gibraltar nach Marokko zu schwimmen und dabei Plastikmüll aus dem Wasser zu fischen und in ein Begleitboot zu legen. Am Welttag der Ozeane (08.06.2022) wollte er damit auf die große Bedeutung der Meere für das weltweite Ökosystem aufmerksam machen und ein Zeichen für den Umweltschutz setzen. Doch starker Seegang und hohe Wellen machen sein ehrgeiziges Vorhaben nun zunichte.

Deshalb hat der 61-Jährige nach langen Beratungen mit kundigen Seeleuten vor Ort einen Plan B ausgetüftelt: Statt auf das offene Meer hinaus zu schwimmen, wird er Gibraltar schwimmend umrunden und den Abfall auf einer Strecke von zehn Kilometern einsammeln. Selbst das wird nur gelingen, wenn der Wind nicht so stark auffrischt, dass die Wellen den durchtrainierten Schwimmer an die Felsen drücken.

Die Enttäuschung wegstecken

Trotz dieser Ausweichroute ist Bernhard Nuss ein wenig enttäuscht, dass ihm die Wetterbedingungen einen Strich durch sein ursprüngliches Vorhaben machen. Denn schon lange träumt er davon, die Meerenge zwischen Gibraltar und Marokko schwimmend zu durchqueren. Doch als Extrem-Sportler ist er es gewohnt, dass nicht immer alles rund läuft im Leben.

Außerdem geht es Bernhard Nuss bei dieser Ocean-Challenge auch darum, den Blick der Menschen auf die Verschmutzung der Weltmeere zu lenken und gleichzeitig Spenden für die drei gemeinnützigen Organisationen Ozeankinder, WWF und "Deutschland schwimmt" zu sammeln. Denn durch den Müll in den Meeren sterben nicht nur viele Tiere, sondern es gelangen auch jede Menge Schadstoffe in die Umwelt.

Ocean Challenge: ziemlich nervenaufreibend

Ende Mai ist Bernhard Nuss für seine Mission in Nürnberg gestartet und um die Strecke bis Gibraltar und retour klimaneutral zurückzulegen, setzt er auf seine Beinkraft und E-Motor. Täglich stehen für ihn bis zu 180 Kilometer auf dem Programm: Ein Tag nur auf dem Triathlon-Rad, am nächsten Tag 42 Kilometer Laufen und 140 Kilometer abwechselnd mit dem E-Scooter, E-Bike und auf Inlinern.

Doch unterwegs gab es einige unvorhergesehene Schwierigkeiten: Einige Straßen waren nicht geteert, sondern geschottert, so dass Bernhard Nuss zweimal vom Rennrad stürzte. Außerdem zwangen ihn unerwartete Baustellen dazu, den ein oder anderen Umweg in Kauf zu nehmen. Und auch mit dem E-Auto als Begleitfahrzeug gab es öfters Probleme an den spanischen Ladestationen, die teils kaputt waren oder deren Stecker nicht passten. "Jeder Tag hat Nerven gekostet", lautet ein erstes Resümee des umtriebigen Nürnbergers.

Ausgang der Challenge ist ungewiss

Auch die mehrstündige Schwimmstrecke rund um Gibraltar wird dem Ausnahme-Athleten trotz Neoprenanzug einiges abverlangen, denn die Wassertemperatur beträgt frische 16,5 Grad Celsius. Aber Bernhard Nuss wird die Zähne zusammenbeißen. Denn er trägt den Beinamen "Eiserner Franke", weil er bei einem anderen Projekt 66 Triathlon-Langdistanzen in einem Jahr absolviert hat und auch sonst für ultralange und harte Distanzen bekannt ist.

Für diese Ocean-Challenge wird er insgesamt rund 5.200 Kilometer von Nürnberg nach Gibraltar und zurück unterwegs sein und fünf Wochen fast täglich Sport treiben. Die Route führt in 17 Etappen über die Schweiz, Frankreich und Spanien und retour. Noch weiß Bernhard Nuss nicht genau, wie diese Ocean-Challenge ausgehen wird und welche unerwarteten Herausforderungen noch auf ihn warten. Doch in jedem Fall wird er einen Plan B finden.