Ocean-Challenge: Eiserner Franke sammelt Müll im Mittelmeer

Rund 5.200 Kilometer liegen vor Bernhard Nuss, als er auf dem Nürnberger Hauptmarkt den ersten Schritt macht. "Die Ocean-Challenge wird eine meiner härtesten Herausforderungen", sagt der durchtrainierte Ausdauer-Athlet, "denn so lange bin ich noch nie an einem Stück sportlich unterwegs gewesen." Hin und zurück wird er rund fünf Wochen fast täglich auf den Beinen sein. Sein Ziel ist Gibraltar, wo er am Tag der Ozeane am 8. Juni 2022 durch die Meerenge schwimmen und Abfälle aus dem Wasser holen will. Damit erfüllt sich der Extremsportler einerseits einen großen Traum, nämlich in ungefähr sieben Stunden durch die Straße von Gibraltar zu schwimmen, andererseits will er damit auf die enorme Verschmutzung in den Ozeanen aufmerksam machen. Denn weltweit belasten schätzungsweise zwei Milliarden Tonnen Müll die Meere.

Klimaneutral unterwegs

Um möglichst ohne CO2-Ausstoß von Nürnberg nach Gibraltar hin und zurück zu kommen, wird Bernhard Nuss täglich bis zu 180 Kilometer klimaneutral zurücklegen. Ein Tag nur auf dem Triathlon-Rad, am nächsten Tag 42 Kilometer Laufen und 140 km abwechselnd mit dem E-Scooter, E-Bike und auf Inlinern. Das Ganze macht der erfahrene Triathlet täglich im Wechsel, um seine Muskeln möglichst gleichmäßig zu belasten und keine Ermüdungserscheinungen zu bekommen. Das bringe ihm Abwechslung und mache Spaß, sagt er. Wobei das mit dem Spaß bei einer Strecke von über 5.000 Kilometern schwer vorstellbar ist.

Mentaler und körperlicher Kraftakt

Die Route führt in 17 Etappen über die Schweiz, Frankreich und Spanien. Los geht´s mit 177 Kilometer von Nürnberg nach Ulm, dann 158 km bis Schaffhausen und am dritten Tag will Bernhard Nuss bereits Station im schweizerischen Neuchatel machen. Solche Strecken sind jeden Tag auf´s Neue herausfordernd für Körper und Geist. "Ich verbrenne täglich rund 6.000 Kalorien, damit ich nicht vom Fleisch falle", sagt Bernhard Nuss. Für die Verpflegung und für die gute Stimmung ist unter anderen seine Frau Inge zuständig, die mit drei weiteren Begleitern und Begleiterinnen die ganze Zeit dabei sein wird. Doch der 60-jährige Nuss ist als "eiserner Franke" bekannt und solche körperlichen und mentalen Anstrengungen gewohnt. Bei einer früheren Challenge hat er beispielsweise 66 Triathlon-Langdistanzen in einem Jahr absolviert.