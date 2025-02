Obwohl gebaut wird: Verzweifelte Wohnungssuche in Bayern

In Dillingen bewerben sich mehr als 100 Leute auf eine Wohnung

Weil sie nicht weiterwussten, sind die Wenningers zur "Wohnungsnotfallhilfe" der Diakonie Dillingen gegangen. Im Jahr suchen rund 500 Personen dort Rat und Unterstützung.

Beraterin Christina David sagt, der Druck habe zugenommen: Auf manche Wohnungen würden sich selbst in Dillingen mehr als 100 Menschen bewerben. Doppelverdiener ohne Kinder, ohne Haustiere hätten noch die besten Chancen. Dabei stehen im Landkreis Dillingen mehr als 150 Wohngebäude leer, zeigt eine Studie des Regionalvereins Donautal Aktiv. Viele der Wohnungen wären sofort bezugsfertig.

Auch im Allgäu gäbe es Potenzial: In der Gemeinde Oy-Mittelberg sind an vielen großen Häusern die Fensterläden heruntergelassen. Fast ein Viertel aller Wohnungen sind Zweitwohnungen, die nur in den Ferien genutzt werden.

In Bayern wird genug gebaut, sagen die Zahlen

Überhaupt mangelt es in Bayern nicht an Wohnungen, der Statistik nach. Rund 63.000 neue Wohnungen sind zuletzt jedes Jahr gebaut worden (Quelle: IW, Institut der deutschen Wirtschaft, Köln). Der vorhergesagte Bedarf ist damit sogar fast gedeckt worden. Aber: Das bayerische Bauministerium in München spricht auf unsere Anfrage trotzdem von einem "nicht unerheblichen Nachholbedarf".

Denn Wohnungen seien nicht immer dort gebaut worden, wo der Bedarf am dringendsten sei. Außerdem bestehe ein "überproportional hoher Bedarf an sehr günstigem Wohnraum". In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Sozialwohnungen in Bayern deutlich geschrumpft.