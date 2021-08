Obstsaison: Wo darf man sich bedienen?

Die Obsternte steht vor der Tür und viele Bäume hängen voll mit Äpfeln, Birnen und Zwetschgen. Immer öfter laden Städte und Gemeinden ihre Bürger zur Obsternte ein. Ingolstadt hat dafür extra in Parks und auf Grünflächen Obstbäume gepflanzt. Auch die Gemeinde Ismaning bei München hat vor vielen Jahren an Feldwegen ein breites Obstangebot angelegt. Aber man darf sich längst nicht überall einfach bedienen.

Eigentümer des Baums fragen

Die Grundregeln bei der Obsternte sind an sich einfach: Obst am Baum gehört erst mal dem, dem der Baum gehört. Und Obst auf dem Boden gehört dem, dem der Grund gehört. Auch frei zugängliche Streuobstwiesen auf dem Land beispielsweise haben in der Regel einen Eigentümer. Wer sich da ungefragt bedient, begeht einen Diebstahl. Deshalb sollte man in jedem Fall vor der Ernte immer klären, wem die Bäume oder Sträucher gehören.

Öffentliches Obstangebot für jedermann

Bei Obst auf öffentlichem Grund darf man dagegen zugreifen. Und zwar darf man so viel ernten, wie man für den Eigenbedarf braucht. Rathäuser kartieren immer öfter ihr öffentliches Obstangebot. Obstfans haben sich längst im Internet selbst organisiert – auf der Seite Mundraub.org tragen sie bayernweit auf einer Karte öffentliche Obststräucher und -bäume ein. In Oberbayern sind hier neben Ingolstadt und Ismaning zum Beispiel auch Weilheim, Mühldorf am Inn und Berchtesgaden eingetragen.