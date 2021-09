Obstbauern am Bodensee beginnen mit der Apfelernte

Die Birnen am Bodensee sind fast vollständig geerntet, jetzt sind die Äpfel dran. In diesen Tagen beginnen die Landwirte und ihre Mitarbeiter damit, die Früchte von den Bäumen zu pflücken: Erst die Sorte "Elstar“, dann "Gala", "Cox Orange" und andere.

Ernte zwar später, dafür aber passendes Wetter

Die Ernte beginnt rund ein bis zwei Wochen später als sonst. Die Blüten hatten wegen der kalten Temperaturen im Frühjahr etwas später ausgetrieben. Die Wetterbedingungen zurzeit spielen den Obstbauern aber in die Hände: Denn tagsüber ist es fast durchweg sonnig und um die 20 Grad warm. Und das Wichtige: Es ist in den Nächten meist kühl.

Landwirte erwarten gute Erträge und Gewinneinbußen

"Das ist das Allerbeste, was uns passieren kann", sagt Andreas Willhalm, stellvertretender Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Denn genau deshalb bekommen die Äpfel jetzt nochmal so richtig viel Farbe ab. Die "Marktgemeinschaft Bodenseeobst" erwartet ein leichtes Plus bei den Ernteerträgen in der gesamten Region, wie fast überall in Europa. Das erwartet auch Obstbauer Willhalm für die bayerischen Anbaugebiete. Er fürchtet aber auch Gewinneinbußen für einige seiner Kolleginnen und Kollegen.

Bauernverband sieht auch Verbraucher in der Pflicht

Am bayerischen Bodensee dürften nach Schätzungen rund die Hälfte der Obstanlagen ohne Hagelnetze sein. Pro Hektar kosten die rund 14.000 bis 18.000 Euro, sie müssen aufwändig aufgebaut und gewartet werden. Plantagen ohne Schutz haben durch die Unwetter im Sommer einigen Hagel abgekommen. Die Äpfel dort sind zwar meist schmackhaft und qualitativ hochwertig, sie sehen aber nicht mehr perfekt aus und werden deshalb meist zu Saft verarbeitet. Willhalm sieht deshalb auch die Verbraucher in der Pflicht.

Obstbauer: Auch Äpfel mit Dellen sind gut essbar

Seiner Aussage nach würden die meisten Menschen keine Früchte mit Dellen oder braunen Stellen kaufen. Die entstehen zum Beispiel auch, wenn die Blüten im Frühjahr Frost abbekommen. Willhalm fordert deshalb nicht nur Regionalität zu fördern, sondern auch den Makel. Heißt: Würden mehr Verbraucher solche Äpfel kaufen und dürften sie auch in den Regalen zum Verkauf ausliegen, könnten die Landwirte etwas höhere Einnahmen generieren.