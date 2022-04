Obst vom Bodensee: Blüte lässt Bauern auf gute Ernte hoffen

Obstbauer Andreas Willhalm nimmt den roten Zapfhahn, steckt ihn in den Stutzen des Traktors und tankt. Weil er mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam einkauft, ist das etwas günstiger, als an der Tankstelle. Für die 60 Liter zahlt er rund 110 Euro. Die Füllung reicht aber nicht mal für einen ganzen Arbeitstag.

Preisanstieg auch bei Pflanzenschutzmitteln

Noch stärker als Willhalm trifft der Preisanstieg die Bio-Landwirte, denn sie müssen meist noch mehr mit ihren Maschinen fahren, zum Beispiel zur Bodenbearbeitung. Andersherum braucht Andreas Willhalm im konventionellen Obstanbau mehr Pflanzenschutzmittel – und auch die sind deutlich teurer geworden: Von zehn bis fünfzehn Prozent spricht der Bayerische Bauernverband aktuell. Zudem seien Pflanzenschutzmittel ebenso wie Dünger zurzeit nur schwer lieferbar.

Mindestlohn soll im Oktober deutlich steigen

Zu Buche schlagen auch die Energiekosten für die Lagerung von Obst. Außerdem sind Verpackungsmaterialien teurer geworden. Die deutlichste Steigerung kommt aber erst noch: Ab Oktober soll der Mindestlohn, den auch die Saisonarbeitskräfte der Landwirte bekommen, nach Plänen der Bundesregierung auf 12 Euro pro Stunde steigen. Und dann ist da noch Russlands Krieg gegen die Ukraine.

Günstige Äpfel aus Polen wegen Russlands Krieg in der Ukraine

Durch den Krieg sind den polnischen Landwirten die Absatzmärkte in Richtung Osten weggebrochen. Sonst gehen Äpfel aus Polen etwa auch nach Russland, in die Ukraine und nach Belarus. Stattdessen exportiert Polen als größter Apfel-Produzent in der EU nun vermehrt nach Westeuropa. Der Bauernverband spricht von einem "Überangebot" günstiger Ware.

Nachfrage nach Äpfeln gesunken

Preislich können die Obstbauern vom Bodensee mit ihren höheren Lohn- und Betriebskosten da nicht mithalten. Wegen der Inflation ist dann auch noch die Nachfrage nach Äpfeln insgesamt eingebrochen. Der Lindauer Bio-Landwirt Philip Erletz sagt dazu: "Wir verkaufen nicht, was sonst üblich ist." Sein Kollege Andreas Willhalm spricht von einem "Gesamtgefüge" und sagt: "Wir haben schlichtweg ein Riesen-Problem."

Obstbauer appelliert an die Verbraucher

Er erwartet keine steigenden Preise bei Discountern und im Lebensmittelhandel. Willhalm sagt: "Wenn der Bodensee nicht mitmacht mit den Preisen, dann wird auf ein anderes Gebiet umgeschwenkt und irgendeiner macht den Preis dann mit, weil er unter Druck steht." Er fordert die Verbraucher dazu auf, explizit regionale Ware nachzufragen und dafür auch ein wenig höhere Preise in Kauf zu nehmen. Trotz all dieser Widrigkeiten blickt er positiv auf dieses Jahr.

Obstbäume in der Bodensee-Region blühen

"So, wie sich die Blüte darstellt, werden wir eine sehr sehr gute Ernte bekommen", sagt Andreas Willhalm. Er steht in seiner Obstplantage bei Lindau. Hintereinander wachsen hier Baum an Baum, Reihe für Reihe. Die rosa-weißen Blüten der Apfelsorte "Santana" sind gerade aufgegangen. Die Wärme der vergangenen Tage hat die Vegetation angeschoben. Die Obstblüte ist in vollem Gange. Noch macht die Trockenheit den Bäumen nicht zu schaffen und auch die kalten Nächte der vergangenen Wochen konnten den Blüten nichts anhaben. Sie sind sehr sensibel. Bei Frost können die späteren Früchte braune Stellen bekommen. Aber die Blüten der Obstbäume waren in den Frostnächten noch weitgehend geschlossen. Andreas Willhalm sagt, die Landwirte seien nochmal mit einem blauen Auge davongekommen.