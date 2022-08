Obertrubach: Denkmalschutzmedaille für architektonisches Juwel

Das gut 130 Jahre alte Haus steht mitten im Ortskern von Obertrubach im Landkreis Forchheim. Dass es ein architektonisches Schmuckstück geworden ist, ist Bianca und Jürgen Häfner zu verdanken.

"Wir sind stolz auf das Projekt, weil es unserer Natur entspricht, alte Sachen aufzuheben und wieder herzurichten", sagt das Paar. 2017 sind die beiden Bauunternehmer auf das Haus gestoßen: Die Gemeinde war auf die Häfners zugegangen und hatte sie gebeten, das heruntergekommene Haus zu sanieren. "Es sollte wieder Lebens ins Zentrum einkehren", so Jürgen Häfner.

Überraschung beim Restaurieren

Als die Häfners das Haus kauften, war es in erbärmlichen Zustand. Backsteine fehlten, die Holzverzierungen waren kaputt und das Dach war undicht. Jürgen Häfner erinnert sich: "Alles war marode. Da war ein Loch in der Decke, man konnte von oben quasi vom ersten Stock in den Laden durchschauen."

Bei der Restaurierung der Fensterverzierungen gab es dann eine dicke Überraschung für Jürgen Häfner: Eine Inschrift auf der Rückseite verriet den ursprünglichen Bauherren von 1890. Es war sein Urgroßvater. Er hat auch die Schnitzereien selbst gefertigt.