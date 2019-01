Oberthulba: Schweine-Transporter brennt auf der A7

Laut Polizei hielt der Lkw-Fahrer am Donnerstag (17.01.19) gegen Mitternacht an, nachdem er ein lautes Geräusch gehört hatte. Als er ausgestiegen war, entdeckte Rauch und Flammen an der Hinterachse des Sattelaufliegers. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Hammelburg, Oberthulba, Thulba und Euerdorf brannte der Sattelzug bereits lichterloh.

Feuerwehrleute konnten 75 Schweine retten

Im Auflieger waren bereits sieben Schweine verendet. Den Einsatzkräften gelang es, 75 Schweine lebend auf zwei Ersatzfahrzeuge umzuladen. Ein Bergungsunternehmen kümmerte sich um die Kadaver der sieben getöteten Schweine und die Bergung des Sattelzuges. Bei dem Fahrzeugbrand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.