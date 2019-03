Der Oberthereser Carnevalsverein (OCV) entschied sich auf ausdrücklichen Wunsch der Familie des Verstorbenen, den Faschingswagen trotzdem wie geplant fahren zu lassen – allerdings ohne Musik und an der Rückseite mit der Signatur des Verstorbenen versehen. So war der Wagen bei den Fschingszügen in Theres am Samstag, in Zeil am Sonntag und in Schweinfurt am Dienstag dabei.