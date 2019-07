Oberstufenschüler sollen mehr Wahlmöglichkeiten bekommen

Mehr Wahlmöglichkeiten, mehr Spezialisierung - so möchte der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (FW) die bayerische Oberstufe verändern. Nachdem das bayerische Bildungssystem zum neunjährigen Gymnasium zurückgekehrt ist, soll nun auch dem dringenden Wunsch der Schüler nach mehr Wahlmöglichkeiten nachgekommen werden.

"Die Schülerinnen und Schüler können selber stärker bestimmen, welche Fächer sie bevorzugen. Trotzdem wollen wir natürlich eine gute Allgemeinbildung sicher stellen." Michael Piazolo, bayerischer Kultusminister

Die wichtigste Änderung: Es ist wieder einfacher, ein individuelles Profil zu schaffen. So sollen Schülerinnen und Schüler künftig ein Leistungsfach bestimmen, in dem sie ihre Kenntnisse in vier Wochenstunden vertiefen können. Außerdem will das Ministerium die politische Bildung und die Naturwissenschaften stärken.

Schüler begrüßen Neuerungen

Joshua Grasmüller, Landessschülersprecher der bayerischen Gymnasien, begrüßt die Veränderungen. Sie gäben dem einzelnen Schüler mehr Freiheit. Doch es gibt auch Kritik: Walter Baier, der Landesvorsitzende der Bayerische Direktorenvereinigung, warnt vor zu viel Individualisierung:

"Wenn Sie sich vorstellen, jeder Schüler könnte jede mögliche Variante wählen, dann könnten diese Stunden ja nicht gleichzeitig stattfinden und würden sich auf mindestens vier bis fünf Nachmittage erstrecken. Das Problem ist die Organisierbarkeit." Walter Baier

Kultusminister Piazolo hat daher angekündigt, bis zu 450 neue Lehrerstellen zu schaffen. Sie sollen helfen, den zusätzlichen Aufwand für die Schulen zu stemmen.

Mathe und Deutsch bleiben Pflichtfächer

Trotz der Veränderungen bleibt aber auch einiges gleich: Mathematik und Deutsch bleiben Pflichtfächer bis zum Abitur. Ob die Schülerinnen und Schüler auch eine Prüfung in diesen beiden Fächern ablegen müssen, ist noch offen.

"Das heutige Abitur besteht ja nicht nur aus den schriftlichen und mündlichen Prüfungen, sondern der gesamten Qualifikationsphase. Insofern ist da auch Deutsch und Mathematik mit drin. Wie exakt dann das schriftliche und mündliche Abitur aussieht, darüber reden wir noch." Michael Piazolo

Lehrpläne müssen noch ausgearbeitet werden

Dabei in der 2018 gegründeten Arbeitsgruppe sind der Bayerische Philologenverband und die Vereinigung der Direktorinnen und Direktoren der bayerischen Gymnasien. Aber auch die Eltern- und Schülerperspektive ist vertreten: Die Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern und die Schüler-Mitverwaltung sind beteiligt.

Die genauen Lehrpläne der neuen Oberstufe müssen noch ausgearbeitet werden. Im Herbst 2019 sollen neue Details bekannt werden.