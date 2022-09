Oberster Rechnungshof: BR muss dringend weiter sparen

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) hat die finanzielle Situation des BR in den Jahren 2016 bis 2020 untersucht. Darin werden die bisherigen Sparmaßnahmen als sinnvoll bezeichnet. Dennoch könnten die Rücklagen bereits Ende 2024 aufgebraucht sein. Ein Grund dafür: Hohe Pensionsverpflichtungen, für die Gelder zurückgestellt werden müssen. Und wegen dieser Zahlungen werde der Finanzbedarf des Bayerischen Rundfunks weiter steigen, heißt es in dem ORH-Bericht.

Erstmals im Minus – Personalabbau wichtig

Ende 2020 wies der BR erstmals ein negatives Eigenkapital aus. 47 Millionen Euro waren es. Dies ist im Wesentlichen auf die seit Jahren steigenden Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Entscheidend ist aus Sicht des ORH jetzt, dass der BR bereits begonnene Maßnahmen zum Personalabbau fortsetzt.

In den vier untersuchten Jahren wurden unter anderem weniger Planstellen besetzt. Dies hebt der Bericht lobend hervor. Generell gehe es aber um eine weitere Reduzierung von Planstellen. Zudem solle vermieden werden, dass bestehende Stellen in höhere Gehaltsgruppen verlagert werden, um so Personalkosten einzusparen.

ORH kritisiert Umgang mit externen Beratern

Bemängelt wird in dem Bericht der Umgang mit Beratungsaufträgen. Nach Ansicht der Prüfer vergab der BR in über der Hälfte der Fälle freihändig, das heißt ohne Vergleichsangebote einzuholen. Dies stehe nicht im Einklang mit dem Wettbewerbsprinzip. Unter anderem damit habe der BR gegen seine Beschaffungsordnung verstoßen, so der ORH. In einer Stellungnahme kündigte der Bayerische Rundfunk eine Überprüfung der Vergabepraxis bei externen Beratungsaufträgen an.

Sparpotenziale generell überprüfen

Generell mahnt der ORH, dass der Bayerische Rundfunk seine Strukturen insgesamt überprüfen müsse. Es gehe dabei um eine "Verschlankung", die "nachhaltig" sein müsse. Da sei eine "Riesenanstrengung" nötig, sagte Rechnungshof-Präsident Christoph Hillenbrand dem BR.

Kritisch sehen die Rechnungsprüfer auch die Situation des Wissens- und Bildungskanals ARD-Alpha. Dieser wird bundesweit ausgestrahlt. Allerdings finanziert der Bayerische Rundfunk dieses Angebot ausschließlich selbst. Laut ORH-Präsident Hillenbrand muss diese Praxis hinterfragt werden: "Wo ARD draufsteht, sollte die ARD auch komplett die Trägerschaft haben", mahnte der Rechnungshofpräsident an.

Reaktionen auf Prüfbericht

Der BR hat zum Prüfbericht des ORH, der ja die Jahre 2016 bis 2020 betrifft, Stellung genommen und erklärt, man habe das System der Altersvorsorge bereits 2017 umgestellt und werde das Ende der Beitragsperiode 2024 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen.

Zu den Personalkosten heißt es in der Stellungnahme, seit 2021 seien Bezüge von neuen Führungskräften gesenkt worden. Zudem habe man durch die Zusammenlegung von Programmdirektionen eine Direktorenstelle abgebaut. Beim Umgang mit externen Beratungsleistungen, so der BR, habe man bereits Anregungen des ORH aufgenommen und "nachgeschärft".

Medienmanager Helmut Markwort, der für die FDP im Landtag sitzt und zugleich dem BR-Rundfunkrat angehört, kritisierte, die im ORH-Bericht angeführten Sparmaßnahmen bezögen sich vor allem auf untere Gehälter. "Oben wird wenig getan", sagte Markwort der Nachrichtenagentur dpa. Außerdem bemängelte der FDP-Politiker, dass der BR überhaupt so viele Aufträge an externe Berater vergebe.

Die Sprecherin der AfD-Fraktion im Landtag, Katrin Ebner-Steiner sprach als Reaktion auf den ORH-Bericht von "Misswirtschaft".

Prüfung unabhängig von aktueller Kritik an ARD

Der ORH untersucht regelmäßig die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit des BR. Dies ist im Bayerischen Rundfunkgesetz festgelegt. Aufgabe des Rechnungshofes ist es dabei nicht, Empfehlungen zur finanziellen Ausstattung des BR und somit zum Rundfunkbeitrag auszusprechen. Dafür ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) zuständig. Der aktuelle Bericht steht auch nicht in Zusammenhang mit der Kritik, die in den vergangenen Monaten an öffentlich-rechtlichen Sendern laut geworden ist. Hintergrund dafür waren unter anderem Verfehlungen der rbb-Intendantin Patricia Schlesinger.