Oberste Wohnung eines Mehrfamilienhauses komplett ausgebrannt

Am Donnerstagabend ist eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde niemand verletzt. Alle Bewohner konnten das Haus am Oberen Markt in Arnstorf rechtzeitig verlassen.

Ausgebrannte Wohnung nicht mehr bewohnbar

Durch die Flammen, Ruß, Rauch und Löschschaum ist die betroffene Wohnung im obersten Stock nicht mehr bewohnbar, heißt es. Dach und das Äußere des Gebäudes trugen keinen Schaden davon. Jener wird auf einen unteren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt, so die Polizei.

Defekter Kühlschrank vermutlich Brandursache

Gegen 19.45 Uhr war das Feuer entdeckt worden. Die Löscharbeiten waren nach einer halben Stunde beendet. Wie die Passauer Neue Presse heute meldet, sei ein defekter Kühlschrank die Brandursache gewesen. Das wollte die Polizei bislang noch nicht bestätigen. Außerdem sollen eine Mutter mit ihrer Tochter dort gewohnt haben. Im Laufe des Tages wollen die Ermittler mehr Details bekannt geben.