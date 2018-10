09.10.2018, 06:00 Uhr

Oberstdorfer Thermen-Pläne

Seit August ist die Therme in Oberstdorf bereits geschlossen. Jetzt beginnt die Planung für das neue Bad. Dazu tagt heute Abend der Oberstdorfer Gemeinderat in einer Sondersitzung. Bis Dezember kann sich die Öffentlichkeit an der Planung beteiligen.