Oberstdorf: Tödlicher Unfall in Klettersteig an der Kanzelwand

Ein Mann aus Baden-Württemberg ist in den Allgäuer Alpen am Zweiländer-Klettersteig Kanzelwand tödlich verunglückt. Der 58-Jährige sei am Sonntag 150 Meter in die Tiefe gefallen, teilte das Polizeipräsidium in Kempten mit. Der Grund für seinen Absturz sei noch unklar.

Leiche des Bergsteigers nach Unfall mit Hubschrauber der Polizei geborgen

Der Unfall hatte sich am Mittag ereignet, als der Mann gemeinsam mit einem Bekannten in dem Klettersteig unterwegs war. Die österreichische Luftrettung fand die Leiche des verunglückten Bergsteigers, die dann von einem Polizeihubschrauber aus Bayern geborgen wurde.

Bergwacht nach Felssturz an der Bockkarscharte am Samstag im Einsatz

Einen größeren Einsatz mit drei Hubschraubern und zahlreichen Helfern hatte die Bergwacht Oberstdorf außerdem nach einem Felssturz an der Bockkarscharte am Samstag. Ein Mensch musste verletzt ins Tal geflogen werden. Bei mehreren weiteren Einsätzen brachten die Bergretter hilflose Wanderer in Sicherheit.