Oberstdorf soll klimaneutral werden

Mehr Photovoltaik auf den Dächern und die Gebäude besser sanieren: Diese Forderungen formulierte die Initiative "Oberstdorf for future" beim ersten Symposium für ein 100 Prozent klimaneutrales Oberstdorf. Die Maßnahmen könnten schnell und unkompliziert umgesetzt werden. Als gutes Beispiel solle die Marktgemeinde vorangehen: Das Haus Oberstdorf sowie die Grundschule wiesen günstige Flächen für Solaranlagen aus, seien aber bislang nicht damit belegt.

Oberstdorf leuchtendes Beispiel für Klimaschutz

Als Unterstützung und um die Zuhörer zu motivieren, in Sachen Klimaschutz tätig zu werden, holte sich die Vereinigung einen Vertreter aus Wildpoldsried zum Symposium. Die Oberallgäuer Gemeinde ist ein leuchtendes Beispiel in Sachen erfolgreicher Klimaschutz - hat sie es doch innerhalb der letzten 20 Jahre geschafft, inzwischen mehr als achtmal so viel Strom zu produzieren, wie sie selbst benötigt. Der Wildpoldsrieder Thomas Pfluger schilderte eindrücklich, welche Vorbehalte es am Anfang des Vorhabens gegeben habe. "Das waren damals wirklich verrückte Ideen", sagte er.

Energiemix aus Photovoltaik, Windkraft und Biomasse

Wildpoldsried erzeugt seinen Strom und auch Wärme durch einen Energiemix: Photovoltaik, Windenergie, Biomasse. Oberste Regel: Alle müssen mit ins Boot, motivierte Pfluger die Oberstdorfer. Mit Bürger-Windkraftanlagen – diese kommen für Oberstdorf aufgrund seiner Topographie nicht infrage – aber auch durch die Motivation der Vereine, die Dächer der Vereinsgebäude für Solarenergie zu Verfügung zu stellen, steigerten die Wildpoldsrieder die Akzeptanz für erneuerbare Energien.

Voraussetzungen für Energiewende vorhanden

Darüber hinaus bestärkte Hans-Jörg Barth vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu die rund 30 Zuhörer im Saal sowie zahlreiche Zuschauer, die online am Symposium teilnahmen: "Wir haben alles, was für die Energiewende brauchen", sagte er. Das Potential Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien zu gewinnen, sei vorhanden, müsse allerdings genutzt werden.

Erster Motivationsschub für mehr Klimaschutz

"Oberstdorf for future" hofft, mit dem Symposium einen ersten Motivationsschub geleistet zu haben, so dass mehr Bürger darüber nachdenken, wie sie aktiv einen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten können. Das Ziel der Initiative ist es, eine gemeinsame Strategie und Projekte zu entwickeln, damit der beliebte Tourismusort 100 Prozent klimaneutral wird.