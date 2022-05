Oberstdorf: Immer mehr Gäste kommen mit dem E-Auto

Autoladesäulen sind auch im Allgäu gefragt: Vor allem in den Weihnachts- und Faschingsferien haben sich vor der Ladesäule bei den Oberstdorfer Gemeindewerken nahe des Ortszentrums regelrechte Staus gebildet: "Unsere Ladesäule hat zwei Ladepunkte und ist vor allem während der Hochsaison inzwischen permanent belegt", berichtet Gemeindewerke-Mitarbeiterin Agnes Schraudolf. An den anderen zwei öffentlichen Ladesäulen im Ort sei die Situation genauso.

Der Grund dafür sei, dass die Zahl der E-Autos zunehme und in der Folge auch immer mehr Gäste mit dem E-Auto anreisen würden. Vor allem Tagesgäste, die eben keinen Stellplatz in einer Hotelgarage samt Ladepunkt gebucht haben, wollen ihre Fahrzeuge dann auch auftanken, während sie zum Beispiel einen Spaziergang durch den Ort machen. Die Marktgemeinde Oberstdorf reagiert auf den steigenden Bedarf und will noch dieses Jahr sechs neue Ladesäulen bauen.

Noch übernimmt 80 Prozent der Bund

Laut Agnes Schraudolf werden alle neuen Ladepunkte an Stellen entstehen, die gut zu erreichen sind. Möglichst viele E-Autofahrer sollen von den neuen Stromtankstellen profitieren. Um Förderkriterien zu erfüllen, müssen die neuen Ladesäulen außerdem zu jeder Tages- und Nachtzeit zugänglich sein. Nur dann bekommt die Marktgemeinde für die E-Tankstellen vom Bundesverkehrsministerium 80 Prozent der Kosten erstattet. Es geht um viel Geld: Eine neue Ladesäule kostet laut Bastian Morell, ebenfalls Mitarbeiter der Gemeindewerke Oberstdorf, je nach Standort und verfügbarem Stromnetz etwa 15.000 bis 20.000 Euro.

E-Auto laden beim Besuch in der neuen Therme

Gebaut werden sollen die neuen öffentlichen Ladesäulen beispielsweise am Bahnhofsvorplatz, bei der Skisprungarena, beim Krankenhaus sowie am Haus Oberstdorf. Dort befindet sich auch die Tourist-Information. Außerdem entsteht gegenüber gerade die neue Oberstdorfer Therme, die zum Jahreswechsel 2024 fertig sein soll. Für Bastian Morell ist das ein Argument, neben der bestehenden E-Ladesäule zwei weitere zu installieren. "Der Gast verbringt zwei, drei oder vier Stunden in der Therme und das ist genau der Zeitraum, in dem er sein Auto auch wieder vollladen kann", erklärt Morell.

Oberstdorf erwartet weiter steigenden Bedarf

Die Verdreifachung der Ladepunkte von sechs auf 18 wird allerdings nicht ausreichen. Ersten Berechnungen von Agnes Schraudolf zufolge müssen in Oberstdorf mindestens noch einmal so viele Ladesäulen installiert werden. Schraudolf legt dafür die Zahl der zusätzlichen Fahrzeuge zu Grunde, die erfahrungsgemäß während der Hochsaison nach Oberstdorf kommen beziehungsweise durch die Urlauber dann im Ort sind. "Das sind über 7.000. Wenn davon künftig nur zwei Prozent mit dem E-Auto anreisen, brauchen wir statt 18 mindestens 36 Ladepunkte."

E-Mobilität als Standort-Faktor

Frank Jost, Tourismusdirektor der Marktgemeinde, bekräftigt diese Forderung: "Elektromobilität wird zum Standort-Faktor, in jedem Fall – in jedem Tourismusort."

Pläne dafür würden gerade entwickelt. Ungeklärt sei allerdings bislang die Finanzierung: "Das Förderprogramm ist nämlich inzwischen ausgelaufen", sagt Bastian Morell.

Weitere Ladesäulen bei Bergbahnen und Hoteliers

Die Gemeinde ist beim Ausbau aber auch nicht ganz allein: Auch private Anbieter installieren zunehmend E-Ladesäulen. Die Oberstdorf – Kleinwalsertal Bergbahnen haben inzwischen Stromtankstellen auf ihren Parkplätzen und auch Hoteliers bieten ihren Gästen vermehrt diesen Service direkt an der Unterkunft an.