Oberstdorf: Entscheidung über umstrittenes Gewerbegebiet fällt

Eine Bürgerinitiative läuft seit Monaten Sturm gegen das Projekt: Der Oberstdorfer Gemeinderat will heute Abend eine Entscheidung über das umstrittene Gewerbegebiet Karweidach treffen. Es soll in einem Auwald am Illerursprung entstehen.

Bürgerinitiative will Auwald erhalten

Die ursprüngliche Planung sieht ein rund sechs Hektar großes Gewerbegebiet vor. Der Gemeinderat soll aber auch über eine abgespeckte Variante entscheiden. Die Bürgerinitiative "Stop Karweidach" will unbedingt verhindern, dass ein großer Teil des Auwalds dort gerodet wird. Damit würden ihrer Ansicht nach ein reizvoller Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten und ein beliebtes Naherholungsziel für Einheimische und Touristen zerstört.

Gemeinde will mehr Platz für Wohnhäuser schaffen

Fast 1.800 Unterschriften gegen das Gewerbegebiet haben die Projektgegner bereits an Bürgermeister Klaus King übergeben. Die Marktgemeinde will im Karweidach den Bauhof und Gewerbe ansiedeln und so Platz für Wohnbebauung im Ort schaffen.