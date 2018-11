Oberstdorf entscheidet über Nebelhornbahn und neue Therme

Die alte, mittlerweile marode Oberstdorf-Therme muss nach 46 Jahren abgerissen werden. In Sachen Neubau ging es lange um die Fragen wie und wo. Eine Fraktion von Hoteliers setzt sich dafür ein, die Therme aus dem Ortskern hinaus an den Rand von Oberstdorf zu verlegen. Eine Bürgerinitiative, die "Freunde der Oberstdorf-Therme", möchte das Bad behalten. Das unterstützen auch die meisten kleineren Vermieter im Ort.

Neue Therme in Oberstdorf soll 2022 öffnen

Die Standortfrage scheint zugunsten des Areals im Ortsinnern entschieden zu sein. Es gibt bereits einen recht weit gediehenen Entwurf mit Vorgaben für einen europaweiten Architektenwettbewerb. Darin ist festgehalten, welche und wie viele Schwimmbecken die neue Therme beherbergen soll, aber auch, wie der Saunabereich in etwa aussehen soll. Im Jahr 2022 soll die neue Therme fertig sein.

Neue Bergbahn für das Nebelhorn soll mehr Gäste befördern

Auch die Nebelhornbahn ist Thema im Marktgemeinderat. Die 42 Jahre alte Bergbahn ist nach Angaben der Gemeinde technisch veraltet und soll durch eine neue ersetzt werden. Statt bisher 600 Fahrgäste soll die neue Nebelhornbahn bis zu 1.200 Fahrgäste pro Stunde befördern können. Die Mittelstation Seealpe soll bestehen bleiben – die Gondeln sollen dort aber künftig durchfahren, so dass man auf dem Weg zur Bergstation Höfatsblick nicht mehr von den unteren in die oberen Gondeln umsteigen müsste. Der Gemeinderat wird dem Vorhaben voraussichtlich mit Vorbehalt zustimmen. Der Bauantrag liegt bis zum 14. Dezember öffentlich aus. Es könnte also noch Einwendungen von Bürgern geben.