Oberstaufen: Weniger Müll und Mutproben an den Wasserfällen

Nach Ärger mit ausufernden Partys, Müll und lebensgefährlichen Mutproben an den Buchenegger Wasserfällen spricht Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel davon, dass das Besucherlenkungskonzept erste Erfolge zeige.

Zum Beispiel habe ein Fahrverbot zu einer Verkehrsberuhigung geführt. Auch die neuen Infotafeln über die schützenswerte Pflanzenwelt und Absperrungen haben laut Beckel funktioniert. In diesen Bereichen fanden sich demnach keine Spuren von Beschädigungen. Auch Naturpark-Ranger seien immer wieder vor Ort gewesen.

Müll weiter Thema an den Buchenegger Wasserfällen

Die aufgestellten Mülleimer wurden zwar benutzt, Müll sei aber weiter ein Thema. Das sei allerdings an Orten mit erhöhtem Besucheraufkommen immer so.

An schönen Tagen haben laut Beckel nach wie vor viele Touristen die Wasserfälle besucht. Die Lage sei aber nicht so angespannt gewesen wie im vergangenen Jahr. Das liege unter Umständen auch an dem insgesamt eher kühlen, nassen Sommer.

Auch Einsätze wegen sogenannter "Gumpenjucker", also Personen, die von hohen Felsen ins Wasser springen, seien stark zurückgegangen. Die Gemeinde wisse nur von einem Fall. Unterm Strich habe sich die Lage entspannt.

Mit einem Konzept gegen Müll, Partys und Mutproben

Neben waghalsigen Mutproben mussten sich die Förster an den Buchenegger Wasserfällen in der Vergangenheit mit vielen Menschen beschäftigen, die an den Wasserfällen feierten, ihren Müll liegen ließen und Feuer unter geschützten Bäumen machten.

Mit einem Besucherlenkungsmanagement steuern die Verantwortlichen seit Pfingsten gegen.