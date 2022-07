Oberstaufen lockt Kinder mit Detektivgeschichte auf den Berg

Marga und ihr kleiner Bruder Josef sind Bergtouren gewohnt. Aber langweilig kann es schon mal werden, sagt die 13-Jährige. Da kommen die 13 Stationen mit Rätsel- und Geschicklichkeitsaufgaben heute gerade recht. Die Bergbahn aufs Hündle bei Oberstaufen hat ihnen schon mal den Aufstieg abgenommen. An der Bergstation haben sie das neue Rätselheft bekommen und finden auch gleich die Tafel der ersten Station.

Hund am "Hündle" vermisst

Die Geschichte beginnt mit einem Jungen, der seinen Hund verloren hat. Die vier Teenager-Helden Sam, Lena, Matteo und Amélie aus der Reihe "MounTeens" versuchen zu helfen – und geraten unerwartet in einen Kriminalfall: "In der Falle des Wilderers". Erste Hinweise sind versteckte Spuren von Hundepfoten, ganz in der Nähe des Spielplatzes an der Bergstation.

Kinderdetektive am Meer ("Die drei Fragezeichen") und in der Stadt ("TKKG") gebe es ja schon, meint der Schweizer Lehrer und "MounTeens"-Autor Marcel Naas. Die Berge hätten junge Spürnasen aber bisher noch nicht erkundet. Naas' fünftes Buch soll im Herbst erscheinen, auch zwei Hörspiel-CDs der "MounTeens" gibt es schon.

Oberstaufen sichert sich als erste Berggemeinde die Story

Jetzt also eine Art Schnitzeljagd, bei der Kinder und Jugendliche gemeinsam mit den vier Helden Rätsel lösen. Das Vorbild: Ein Erlebnis-Bergwanderweg am Pizol im Schweizer Kanton St. Gallen, der Heimat von Autor Naas. Tourismus-Direktorin Constanze Höfinghoff hat sich das Projekt "MounTeens" als Berg-Attraktion in Deutschland erstmal exklusiv für Oberstaufen gesichert.

Das Interesse sei riesig, sagt sie, seit die Idee über die sozialen Netzwerke vor ein paar Tagen erstmals beworben wurde. Auch andere Tourismus-Gemeinden verfolgten gespannt, ob das Angebot aus Rätsel-Aufgaben entlang eines Bergwanderwegs funktioniere.

Nagelfluh und Mauerpfeffer: Rätsel-Geschichte will auch Wissen vermitteln

Immerhin drei Stunden müsse man schon einplanen, sagt Naas, für rund sechs Kilometer auf der Höhe und hinunter bis zur Talstation der Hündle-Bergbahn. Alle Geschichten zu den Rätsel-Etappen kann man sich auch am Handy vorlesen lassen, es gibt einiges zu lernen über Wildblumen am Berg, das Gestein der Nagelfluhkette – und über das Problem von Hundekot auf den Alp-Wiesen.

Aus den Rätsel-Antworten entsteht am Ende ein Lösungs-Code, den die jungen Berg-Detektive an der letzten Station im Tal eintippen können, um den Fall erfolgreich abzuschließen.

Kinderbuchautor Marcel Naas, die Tourismus-Agentur, Marketingfachleute und die Bergbahn in Oberstaufen haben für das Projekt zusammengearbeitet. Mit der Detektivgeschichte am Hündle bemühen sie sich um Familien und damit auch um die kommende Generation an Gästen für die Region.