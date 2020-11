Oberstaufen entscheidet über Corona-Testzentrum für Hotels

Die Corona-Infektionszahlen sind weiter hoch – so hoch, dass Hotels und Gastronomiebetriebe auch im Dezember noch geschlossen bleiben müssen. Doch der Tag X, an dem sie wieder öffnen dürfen, wird kommen. Und darauf will sich die Marktgemeinde Oberstaufen im Oberallgäu vorbereiten, so Tourismus-Chefin Constanze Höfinghoff.

Zusätzliches kommunales Testzentrum geplant

Der Tourismusausschuss des Gemeinderats von Oberstaufen soll deshalb ein kommunales Corona-Testzentrum auf den Weg bringen, zusätzlich zu den Testzentren des Landkreises. Diese halte man zwar für gut, so Constanze Höfinghoff, aber für nicht ausreichend und praktikabel. Das Testzentrum in Oberstaufen soll allen Menschen offenstehen. Einmal die Woche soll sich dort jeder auf eine Corona-Infektion testen lassen können.

Infektionsketten möglichst früh aufdecken

So will die Marktgemeinde die Inzidenzzahlen senken, denn sonst werde es keine Normalität geben, so Höfinghoff. Ziel sei es, die Infektionen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erkennen. Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel hofft, mit einer Schnellteststrategie versteckte Infektionsketten durchbrechen und aufdecken zu können.

Hotels und Gaststätten sollen sich an den Kosten beteiligen

Ziel sei es letztlich, dass die Tourismusbetriebe schnell wieder öffnen dürfen. Deshalb sollen die Betriebe am Ort auch einen Teil der Finanzierung übernehmen, ebenso wie die Gemeinde und die Bürger, die sich testen lassen möchten. Voraussetzung ist, dass sich genügend Leute und Betriebe vor Ort beteiligen. Wenn dies der Fall ist und der Gemeinderat zustimmt, soll das Testzentrum schon am 20. Dezember starten.

Sicherheit für Gäste und Betriebe

Zuerst soll es einen Schnelltest geben, wenn der positiv ist, folgt der PCR-Test. Und wenn klar ist, ab wann wieder Gäste ins Allgäu kommen dürfen, soll vier Tage vorher eine Testreihe durchgeführt werden. So sollen die Gäste mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass es in einem Betrieb keine Corona-Infektion gibt.

Oberstdorfer Gemeinderat hat Konzept abgelehnt

Auch im Gemeinderat von Oberstdorf war über ein lokales Testzentrum diskutiert worden. Dort hatte der Gemeinderat allerdings abgelehnt und auf die Zuständigkeit des Landkreises verwiesen. Nach Ansicht der Oberstdorfer ist ein solches Testzentrum außerdem nicht finanzierbar, solange sich die örtlichen Betriebe nicht an den Kosten beteiligen. Auch in Bad Hindelang und Füssen wird über solche Testzentren noch diskutiert.