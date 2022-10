Oberpfalz wird IT-Zentrum des Landesamts für Finanzen

💡 Hier hat das Landesamt seinen Ursprung

Die IT des Landesamts für Finanzen hat ihren Ursprung in den beiden ehemaligen Bezirksfinanzdirektionen München und Regensburg und wird nun organisatorisch mit Schwerpunkt in Regensburg zusammengeführt. Dazu gehört künftig auch ein IT-Standort in Weiden.

"Mit der gebündelten IT-Kompetenz in Regensburg und Weiden rüsten wir das Landesamt für Finanzen für die Zukunft und können die Digitalisierung im Freistaat Bayern mit großen Schritten weiter voranbringen. Der IT-Standort in München bleibt ein wichtiger Anker: Unsere Beschäftigten dort bleiben Teil der neuen Struktur und unterstützen den Aufbau mit ihrer Erfahrung und Expertise", so Heimatminister Albert Füracker.