Oberpfalz weiter Spitzenreiter auf dem Arbeitsmarkt

In der Oberpfalz waren im September 15.433 Menschen ohne Arbeit. Das waren 1.102 weniger als vor einem Monat und 1.162 weniger als vor einem Jahr, teilt die Bundesagentur für Arbeit heute mit. Auch die Arbeitslosenquote war vor einem Jahr höher, sie lag im September 2017 bei 2,6 Prozent.

Hohe Nachfrage nach Arbeitskräften

Nach Angaben des Chefs der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, gibt es in der Oberpfalz eine "ungebrochen hohe Nachfrage" nach Arbeitskräften.

Die Arbeitgeber suchen händeringend nach guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ralf Holtzwart, Chef der bayerischen Arbeitsagenturen

Es sei schwierig geworden, aus dem Bestand der Arbeitslosen den passenden Arbeitnehmer zu finden. Holtzwart rät deshalb den Menschen ohne Job, sich bei den Arbeitsagenturen nach Qualifizierungsmöglichkeiten zu erkundigen.

Regionale Unterscheide

Beim Blick auf die Arbeitslosenquoten gibt es in der Oberpfalz regionale Unterschiede: Der nördlichste Landkreis Tirschenreuth verzeichnet eine Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent. Die Landkreise Neumarkt i.d.OPf. und Regensburg haben mit einer Quote von 1,5 bzw. 1,7 Prozent dagegen eine sehr geringe Arbeitslosigkeit. Die höchste Arbeitslosenquote in der Oberpfalz meldet mit 4,9 Prozent die Stadt Weiden.