Oberpfalz rüstet sich für Ukraine-Flüchtlinge

Überall in der Oberpfalz versuchen die Verantwortlichen in den Kommunen, sich auf die Ankunft von Ukraine-Flüchtlingen vorzubereiten. Am Hauptbahnhof in Regensburg hat das Technische Hilfswerk am Montag Zelte aufgebaut, in denen sich die Flüchtlinge registrieren lassen können. Die Stadt Regensburg sei "in Alarmbereitschaft", sagte eine Sprecherin zum BR. In einer wöchentlichen Krisensitzung werde geprüft, wo Geflüchtete untergebracht werden könnten. Denkbar sei, dass die Stadt bei Bedarf Wohnraum anmietet.

Flüchtlinge im Hotel

In einem Hotel der Johanniter-Unfallhilfe im Regensburger Stadtteil Burgweinting waren bereits am Sonntag spontan mehr als 60 Flüchtlinge untergekommen. Auch in anderen Regensburger Hotels seien Menschen aus der Ukraine aufgenommen worden, teilte der Verband mit.

Kreis Regensburg: 500 Schlafplätze von privat

Das Landratsamt in Regensburg konnte am Montag noch keine Angaben machen, wie viele Menschen in den Aufnahmeeinrichtungen des Landkreises Zuflucht gefunden haben. Der Behörde sei außerdem nicht bekannt, wie viele Menschen derzeit bei Verwandten oder Freunden im Landkreis untergekommen seien, sagte eine Sprecherin. Der Landkreis halte Unterkünfte bereit. Außerdem hätten Privatleute und Organisationen im Landkreis bereits mehr als 500 Schlafplätze angeboten. Im Landkreis seien vor Kriegsausbruch bereits 241 Ukrainerinnen und Ukrainer registriert gewesen. An dieser Zahl habe sich noch nichts geändert.

Kreis Neustadt: Stadthalle als Anlaufstelle

Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sprechen die Verantwortlichen von einer "Ruhe vor dem Sturm", es sei derzeit schwierig, abzuschätzen, wie viele Menschen kommen werden, sagte Landrat Andreas Meier (CSU). Zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete könne aber die Stadthalle in Neustadt sein. Bereits in der vergangenen Woche seien Feldbetten und Schlafsäcke aus dem Katastrophenschutzzentrum nach Neustadt gebracht worden. Von der Stadthalle aus könnten die Menschen später in dezentrale Unterkünfte im Landkreis gebracht werden, hieß es.

Spendenstopp in Weiden

In der Stadt Weiden gibt es unterdessen so viel Hilfsbereitschaft, dass die Stadtverwaltung am Dienstag die Annahme von Sachspenden vorübergehend gestoppt hat. Man habe den Erstbedarf an Hilfsgütern gedeckt und damit begonnen, die Hilfsgüter ins Krisengebiet weiterzuleiten, teilte die Stadt mit. Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD) bedankte sich für die außerordentliche Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Geldspenden an die großen Hilfsorganisationen seien weiterhin willkommen.